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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 378

В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки официально выявлено 11524 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Coronavirus.kz.

фото из открытых источников
В Мангистауской области продолжает наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболевание подтвердилось у 172 жителей региона.

Выздоровели от инфекции 4 человека.

Наибольшее количество заболевших по стране выявлено в Нур-Султане - 4639 и Алматы- 1578 человек.

Мангистауская области находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.



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