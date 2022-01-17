В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания коронавирусом

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В Мангистауской области продолжает наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболевание подтвердилось у 172 жителей региона.



Выздоровели от инфекции 4 человека.



Наибольшее количество заболевших по стране выявлено в Нур-Султане - 4639 и Алматы- 1578 человек.



Мангистауская области находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.