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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 157

С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в Мангистауской области

С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона.

Иллюстративное фото
Ранее Президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

- Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, режим ЧП был введен в регионе с 5 января 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.



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