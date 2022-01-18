С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в Мангистауской области

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Ранее Президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.
- Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!, - сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, режим ЧП был введен в регионе с 5 января 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
- Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!, - сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, режим ЧП был введен в регионе с 5 января 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
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