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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:53

Просмотров: 5346

К Президенту страны обратились полицейские из Мангистау

Обращение к Главе государства адресовали сотрудники департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Обращение опубликовано 19 января в Instagram-аккаунте «obovsemrk».

- Уважаемый Президент РК Касым-Жомарт Кемелович, а также Министр внутренних дел РК, генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев. Мы, сотрудники департамента полиции Мангистауской области, хотим донести до вас, что, несмотря на ситуации, происходящие в стране, мы стоим на передовой в борьбе с преступностью. При этом получаем мизерную оплату по сравнению с другими государственными органами. Ко всему прочему, не можем получить то, что нам причитается от государства и МВД РК. Многие из нас получили жилье по разным программам, и это жильё арендное. Однако нам утверждают, что мы не имеем права получать законные выплаты, - сообщается в обращении.


В связи с отсутствием​ собственного жилья сотрудников полиции признали нуждающимися в жилище и, согласно Закону РК «О жилищных отношениях», они должны получать жилищные выплаты. Стражи порядка заключили договор аренды жилища с правом дальнейшего выкупа, документы были поданы в жилищную инспекцию департамента полиции региона.​

К Президенту страны обратились полицейские из Мангистау


- Жилищная комиссия по настоящее время выплат не осуществила, ссылаясь на то, что нами было приобретено собственное жилье. С данным суждением и решением председателя жилищной комиссией мы не согласны. Признание сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих нуждающимися в жилище указано в статье 101-3 (О жилищных отношениях), а также об этом говорится в статье 101-4 (Основания приостановления, возобновления и прекращения жилищных выплат). Ни один из пунктов в данных статьях не нарушен. Справка об отсутствии права собственности на недвижимое имущество из ЦОНа тому доказательство. ​Просим разобраться в данной ситуации и не привлекать ни к административной, ни к уголовной ответственности за данное обращение.​ Касым-Жомарт Кемелович, обращаемся к Вам лично, так как обращение к нашему руководству не даёт должного результата. Мы, сотрудники полиции, исполняя свой долг, получаем увечья и ранения, дабы сохранить общественный порядок, однако нашим руководством это не ценится. Мы патрулируем, дежурим, на праздники получаем усиления. Нет должного обеспечения. Нет никаких льгот, куча кредитов и долгов из-за не своевременной выплаты за найм жилья, - написали сотрудники полиции.


Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • leo529
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  • Галина63
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 10:23
мы стоим на передовой в борьбе с преступностью, но с этим могу поспорить! единицы служат исправно. пример дорожная полиция! в субботу патрульная машина дорожной полиции проезжает мимо супермаркета Дина, на парковке есть 10 выделенных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, но все эти места были заняты инвалидами на голову, а патрули мимо катаются
 
-2
  • leo529
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 chrome (Посетители) Сегодня, 09:15
Ааа, из-за маленьких соц обеспечение, дёргаться на людей отказались, понятно...
 
 

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