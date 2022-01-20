К Президенту страны обратились полицейские из Мангистау

- Уважаемый Президент РК Касым-Жомарт Кемелович, а также Министр внутренних дел РК, генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев. Мы, сотрудники департамента полиции Мангистауской области, хотим донести до вас, что, несмотря на ситуации, происходящие в стране, мы стоим на передовой в борьбе с преступностью. При этом получаем мизерную оплату по сравнению с другими государственными органами. Ко всему прочему, не можем получить то, что нам причитается от государства и МВД РК. Многие из нас получили жилье по разным программам, и это жильё арендное. Однако нам утверждают, что мы не имеем права получать законные выплаты, - сообщается в обращении.

- Жилищная комиссия по настоящее время выплат не осуществила, ссылаясь на то, что нами было приобретено собственное жилье. С данным суждением и решением председателя жилищной комиссией мы не согласны. Признание сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих нуждающимися в жилище указано в статье 101-3 (О жилищных отношениях), а также об этом говорится в статье 101-4 (Основания приостановления, возобновления и прекращения жилищных выплат). Ни один из пунктов в данных статьях не нарушен. Справка об отсутствии права собственности на недвижимое имущество из ЦОНа тому доказательство. ​Просим разобраться в данной ситуации и не привлекать ни к административной, ни к уголовной ответственности за данное обращение.​ Касым-Жомарт Кемелович, обращаемся к Вам лично, так как обращение к нашему руководству не даёт должного результата. Мы, сотрудники полиции, исполняя свой долг, получаем увечья и ранения, дабы сохранить общественный порядок, однако нашим руководством это не ценится. Мы патрулируем, дежурим, на праздники получаем усиления. Нет должного обеспечения. Нет никаких льгот, куча кредитов и долгов из-за не своевременной выплаты за найм жилья, - написали сотрудники полиции.