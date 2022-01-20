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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 4226

Роженица Актау о питании в родильном доме: А накормите этим чиновников из акимата!

Жительница Актау возмутилась питанием, которым обеспечивают рожениц в Мангистау. В управлении здравоохранения ответили на жалобу.

Фото предоставила пациентка роддома
Жительницу Актау возмутило питание в родильном доме в 26 микрорайоне.

- Разве можно так кормить молодых мам. Я не прошу стейк из говядины, но дают по половине котлеты. Собак лучше кормят. К питанию нужно обратить внимание компетентных органов, – жалуется жительница Актау.

В управлении здравоохранения не назвали компанию, которая обеспечивает горячим питанием родильный дом. Сообщили лишь сумму, рассчитанную на один день питания.

- В день на питание одной роженицы выделяется 874 тенге, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.



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Комментарии ( 6 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:01
Ждем сказочку от акимата...Наверное уже вовсю пыхтят выдумывая отмазку
 
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  • Empro
  • BOBBI
  • Ну Ну
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:11
Акимат готов тратить ежегодно сотни миллионов народных денег на аренду машин, на публикации в СМИ, на сюжеты по телевидению, на пропаганду здорового образа жизни, на полив и ещё много на что. На улучшение жизни простых людей денег не хватает
 
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  • Empro
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:53
Почему забыли сравнить с Европой или Америкой, где как кормят рожениц
У них там сколько денег выделяют, а?
 
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  • Жанар
  • Empro
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:24
- В день на питание одной роженицы выделяется 874 тенге, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Вам не стыдно?

В Казахстане c 2021 года ежесуточная норма порционного меню на одного заключённого составляет 1050 тенге.
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 17:48
Это всего лишь 2 доллара, ну и ну.
 
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  • arelav_74
  • Empro
  • BOBBI
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:41
Так выделяйте больше!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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