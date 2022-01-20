Роженица Актау о питании в родильном доме: А накормите этим чиновников из акимата!

Фото предоставила пациентка роддома

Жительницу Актау возмутило питание в родильном доме в 26 микрорайоне.



- Разве можно так кормить молодых мам. Я не прошу стейк из говядины, но дают по половине котлеты. Собак лучше кормят. К питанию нужно обратить внимание компетентных органов, – жалуется жительница Актау.



В управлении здравоохранения не назвали компанию, которая обеспечивает горячим питанием родильный дом. Сообщили лишь сумму, рассчитанную на один день питания.



- В день на питание одной роженицы выделяется 874 тенге, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.