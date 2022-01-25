В Мангистау за сутки зарегистрировано 177 заразившихся коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 177 новых случаев заболеваемости коронавирусом.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Нур-Султане - 1648 человек, далее следует Алматы, где заразился 1501 человек и Карагандинская область - 1245 заболевших.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6610 человек, из них 36 - в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе с начала пандемии зарегистрировано 26 509 случаев заболевания COVID-19.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Нур-Султане - 1648 человек, далее следует Алматы, где заразился 1501 человек и Карагандинская область - 1245 заболевших.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6610 человек, из них 36 - в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе с начала пандемии зарегистрировано 26 509 случаев заболевания COVID-19.
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