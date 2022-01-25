Министр национальной экономики представил план развития Мангистауской области

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил план развития западных регионов Казахстана.



- Во исполнение поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы. Общий объём финансирования четырёх комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 триллиона тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 триллиона тенге, - сказал министр Алибек Куантыров.



Актуализированный комплексный план развития Мангистауской области:



- в сфере промышленности запланирована реализация фазы-3 освоения месторождения Дунга, строительство нефтехимического комплекса в Актау и другое;

- в сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов и субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, а также развитие племенного рыбоводства;

- в сфере туризма ожидается строительство 14 объектов. Также предусмотрено строительство и ремонт 1059 километров автодорог местного значения, 87,9 километра электросетей, 116 километров теплосетей, а также строительство девяти опреснительных заводов и установок. В рамках развития социальной сферы предусмотрено строительство центральной районной больницы, 24 школ и 11 пристроек, оснащение пяти колледжей оборудованием и так далее.



По словам Куантырова, в результате проведённых работ в Мангистауской области объём промышленности увеличится на 28 процентов, поток туристов - в 4,6 раза, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100 процентов, и будет введено в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья.



- В целом реализация комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, к 2025 году планируется привлечение по четырём регионам порядка 13 триллионов тенге частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест, - заключил министр.