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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 1859

Министр национальной экономики представил план развития Мангистауской области

На заседании правительства представили проекты комплексных планов социально-экономического развития западных регионов: это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил план развития западных регионов Казахстана.

- Во исполнение поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы. Общий объём финансирования четырёх комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 триллиона тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 триллиона тенге, - сказал министр Алибек Куантыров.

Актуализированный комплексный план развития Мангистауской области:

- в сфере промышленности запланирована реализация фазы-3 освоения месторождения Дунга, строительство нефтехимического комплекса в Актау и другое;
- в сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов и субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, а также развитие племенного рыбоводства;
- в сфере туризма ожидается строительство 14 объектов. Также предусмотрено строительство и ремонт 1059 километров автодорог местного значения, 87,9 километра электросетей, 116 километров теплосетей, а также строительство девяти опреснительных заводов и установок. В рамках развития социальной сферы предусмотрено строительство центральной районной больницы, 24 школ и 11 пристроек, оснащение пяти колледжей оборудованием и так далее.

По словам Куантырова, в результате проведённых работ в Мангистауской области объём промышленности увеличится на 28 процентов, поток туристов - в 4,6 раза, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100 процентов, и будет введено в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья.

- В целом реализация комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, к 2025 году планируется привлечение по четырём регионам порядка 13 триллионов тенге частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест, - заключил министр.



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Комментарии ( 5 )

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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:28
Сразу вспоминается проект Актау-сити. "Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Всего мира! ! !
 
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 Горожанин (Посетители) Сегодня, 12:19
Интересно, по результатам реализации плана статистику подкорректируют, чтоб отчетность сошлась, или реально что-то будет выполнено?
 
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 Sportikus (Посетители) Сегодня, 11:49
sake bakeevich,
Полностью с вами согласен, снова начинается всё по старому сценарию. А эти тайные "строительство нефтехимического комплекса в Актау и другое;, оснащение пяти колледжей оборудованием и так далее, снова нагоняют непонятки. Если отчитываетесь, давайте полностью всё рассказывайте, пишите, а то потом начнут отмазки лететь на эти же свои слова.
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 11:43
Попытка представить в виде новшеств все те же неодобренные никем туристические объекты, а также инвестиции иностранного бизнеса как свои достижения. И что скажите мне изменилось после столь громких событий? Местные чинуши не жалея сил и фантазии пытаются выжить в новых условиях... Пока хотя бы половину этой шатии-братии не посадят за решетку ничего не изменится...
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 11:30
А причем Дунга и 3 фаза. Денежки то зарубежные и народу от этого не перепадает.
 
 

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