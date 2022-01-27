В центре Актау предлагают создать площадь «Нур-Султан»

Фото «Берекелi бастама»
В описании проекта говорится, что длина площади составит 0,12 км, ширина 0,1 км, общая площадь 1,2 га.
- Во многих городах Казахстана, в том числе и Актау, главная площадь несет функцию массового сбора людей только во время празднования Наурыз, Дня Победы. В обычные будние дни площадь пустует. Площадь хочется видеть притягательным местом для прогулок и проведения досуга жителей близлежащих микрорайонов в обычные будние дни, - говорится в описании проекта.
По проекту будет преобразован ландшафт площади.
- Посадку деревьев нужно произвести так, чтобы одновременно обеспечить тень и не загородить фасады прилегающих зданий. Также возможно внедрение разноуровневой ландшафтной архитектуры в виде различных клумб, посадки кустарников и многолетних растений. Малые архитектурные формы должны быть выполнены в едином стиле, преимущественно из натуральных материалов. Можно разбавить дорожное покрытие площади тротуарной плиткой различного цвета и формы, предусмотрев доступность территории для маломобильных граждан, - отмечается на портале «Берекелi бастама».
Также по проекту предусмотрены арт-объекты, связанные с особенностями региона. Например, Каспийское море, Долина шаров или Урочище Босжыра.
- Стоит предусмотреть навесы для защиты от солнца или дождя. В вечернее время территорию площади можно украсить посредством освещения – архитектурной подсветкой близлежащих зданий, установкой светильников: наземных, грунтовых или гирлянд, - отмечается в описании проекта.
Жители Актау могут оставить комментарии по проекту или дать свои предложения по развитию города здесь.
- Во многих городах Казахстана, в том числе и Актау, главная площадь несет функцию массового сбора людей только во время празднования Наурыз, Дня Победы. В обычные будние дни площадь пустует. Площадь хочется видеть притягательным местом для прогулок и проведения досуга жителей близлежащих микрорайонов в обычные будние дни, - говорится в описании проекта.
По проекту будет преобразован ландшафт площади.
- Посадку деревьев нужно произвести так, чтобы одновременно обеспечить тень и не загородить фасады прилегающих зданий. Также возможно внедрение разноуровневой ландшафтной архитектуры в виде различных клумб, посадки кустарников и многолетних растений. Малые архитектурные формы должны быть выполнены в едином стиле, преимущественно из натуральных материалов. Можно разбавить дорожное покрытие площади тротуарной плиткой различного цвета и формы, предусмотрев доступность территории для маломобильных граждан, - отмечается на портале «Берекелi бастама».
Также по проекту предусмотрены арт-объекты, связанные с особенностями региона. Например, Каспийское море, Долина шаров или Урочище Босжыра.
- Стоит предусмотреть навесы для защиты от солнца или дождя. В вечернее время территорию площади можно украсить посредством освещения – архитектурной подсветкой близлежащих зданий, установкой светильников: наземных, грунтовых или гирлянд, - отмечается в описании проекта.
Жители Актау могут оставить комментарии по проекту или дать свои предложения по развитию города здесь.