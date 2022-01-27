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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 1613

В центре Актау предлагают создать площадь «Нур-Султан»

На портале «Берекелi бастама» опубликовали проект создания площади «Нур-Султан» в центре Актау.

Фото «Берекелi бастама»
В описании проекта говорится, что длина площади составит 0,12 км, ширина 0,1 км, общая площадь 1,2 га.

- Во многих городах Казахстана, в том числе и Актау, главная площадь несет функцию массового сбора людей только во время празднования Наурыз, Дня Победы. В обычные будние дни площадь пустует. Площадь хочется видеть притягательным местом для прогулок и проведения досуга жителей близлежащих микрорайонов в обычные будние дни, - говорится в описании проекта.

По проекту будет преобразован ландшафт площади.

- Посадку деревьев нужно произвести так, чтобы одновременно обеспечить тень и не загородить фасады прилегающих зданий. Также возможно внедрение разноуровневой ландшафтной архитектуры в виде различных клумб, посадки кустарников и многолетних растений. Малые архитектурные формы должны быть выполнены в едином стиле, преимущественно из натуральных материалов. Можно разбавить дорожное покрытие площади тротуарной плиткой различного цвета и формы, предусмотрев доступность территории для маломобильных граждан, - отмечается на портале «Берекелi бастама».

Также по проекту предусмотрены арт-объекты, связанные с особенностями региона. Например, Каспийское море, Долина шаров или Урочище Босжыра.

- Стоит предусмотреть навесы для защиты от солнца или дождя. В вечернее время территорию площади можно украсить посредством освещения – архитектурной подсветкой близлежащих зданий, установкой светильников: наземных, грунтовых или гирлянд, - отмечается в описании проекта.

Жители Актау могут оставить комментарии по проекту или дать свои предложения по развитию города здесь.



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Комментарии ( 9 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:47
У людей мозгов не осталось совсем...В такое время-площадь...да еще с таким названием...Вы набережную в порядок приведите для начала-торговцев всех в шею выгоните,поставьте большие навесы от солнца,лавочки,а потом думайте о площадях и скверах...Поющий фонтан на Ынтымаке мы уже лет как 10 наблюдаем,как и надземные и подземные пешеходные переходы...
 
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makovka (Посетители) Сегодня, 18:43
"Жители Актау могут оставить комментарии по проекту или дать свои предложения по развитию города здесь." А жители Актау против!
Кому вообще такое в голову пришло?! stena
 
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  • makovka
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:33
Почему не Кунаева, Байтурсынова, Алтынсарина, Нурпеисовой, Абая, Валиханова или других казахских личностей? Если что я против
 
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  • makovka
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 18:22
Составителя проекта видимо в январе находились на отдыхе за границей и не слышали про события и что с тех пор тренд поменялся и теперь в моде КЖТ.
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 18:22
Других названий нету...
 
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  • makovka
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 18:21
Кто эти люди которые на никому неизвестной платформе уже предложили и проголосовали какую то хрень домешен и под названием Нур-Султан???
Покажите хоть одного местного знаете кто вообще хотел бы произнести это имя???
 
-1
  • Август
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diger (Посетители) Сегодня, 18:19
Они что издеваются? Опять нур султан? Да, не ту страну назвали...
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 18:18
Кроме Нур-Султана других названий нету штоли!!!
 
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  • kolu411
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:17
Да вы сначала с отоплением, питьевой водой и другими проблемами разберитесь. И потом проекты своих грез представляйте.
 
 

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