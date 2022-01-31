«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Января
+5...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 1057

Заявление удовлетворено: работники Мангистауского филиала «Правительство для граждан» потребовали поднять им зарплату

Работники Мангистауского филиала «Правительство для граждан» записали видеообращение, в котором попросили поднять им заработную плату. С коллективом встретилось руководство организации. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Фото со встречи работников с руководством корпорации
Свои требования сотрудники записали в видеообращении к Главе государства.

- Мы, работники Мангистауского филиала ЦОНа, просим Вас решить нашу проблему. С 2016 года заработную плату ни разу не подняли. Растут цены на продукты, и нашей зарплаты совсем не хватает. Мы требуем, чтобы её подняли на 100 процентов, - просят работники.


В филиале государственной корпорации «Правительство для граждан» подтвердили, что их сотрудники, действительно, обращались с просьбой повысить им заработную плату.

- Сотрудники филиала Мангистауской области обратились к руководству с тем, что в течение 5 лет не было повышения зарплаты. Руководители корпорации из Нур-Султана во главе с председателем Адилем Кожиховым прилетели к нам и провели в минувшую субботу, 29 января, встречу с коллективом. Стороны сели за стол переговоров. По итогам встречи всем сотрудникам, не только Мангистау, но и всей корпорации, повысят зарплаты: с 1 января - на 25%, а с июля текущего года еще на 25%. В итоге в июле мы будем получать зарплату с прибавкой в 50%, а до конца года обещали поднять зарплату на 100%, - сообщили в пресс-службе Мангистауского филиала Правительства для граждан.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:12
Поздравляем!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Нурекен (Посетители) Сегодня, 16:38
Жыламаған балаға емшек жоқ деген осы...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика