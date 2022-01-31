Заявление удовлетворено: работники Мангистауского филиала «Правительство для граждан» потребовали поднять им зарплату

- Мы, работники Мангистауского филиала ЦОНа, просим Вас решить нашу проблему. С 2016 года заработную плату ни разу не подняли. Растут цены на продукты, и нашей зарплаты совсем не хватает. Мы требуем, чтобы её подняли на 100 процентов, - просят работники.

Свои требования сотрудники записали в видеообращении к Главе государства.В филиале государственной корпорации «Правительство для граждан» подтвердили, что их сотрудники, действительно, обращались с просьбой повысить им заработную плату.- Сотрудники филиала Мангистауской области обратились к руководству с тем, что в течение 5 лет не было повышения зарплаты. Руководители корпорации из Нур-Султана во главе с председателем Адилем Кожиховым прилетели к нам и провели в минувшую субботу, 29 января, встречу с коллективом. Стороны сели за стол переговоров. По итогам встречи всем сотрудникам, не только Мангистау, но и всей корпорации, повысят зарплаты: с 1 января - на 25%, а с июля текущего года еще на 25%. В итоге в июле мы будем получать зарплату с прибавкой в 50%, а до конца года обещали поднять зарплату на 100%, - сообщили в пресс-службе Мангистауского филиала Правительства для граждан.