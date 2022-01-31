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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 1229

Против перехода школ в частные руки: преподаватели в Жанаозене обратились к президенту

Преподавательский состав средних школ №2 и №6 в Жанаозене вышли с протестом и записали видеообращение.

Кадр видео
На видео учителя обращаются к Касым-Жомарт Токаеву, Министру образования Асхату Аймагамбетову, руководителям образования в регионе и акиму Мангистау Нурлану Ногаеву.

- Если наша школа перейдёт в частные руки, то начнутся изменения в заработной плате и сокращение работников. Также возникнут трудности у родителей: всё будет платное. Мы работаем согласно конституции РК, сами обновили наши классы, сами купили новое оборудование. Мы категорически против перехода школы в частные руки, - обратился преподавательский состав школы №6.




Подобное видеообращение записали 30 января преподаватели школы №2, здание которой имеет историческое значение.




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