Против перехода школ в частные руки: преподаватели в Жанаозене обратились к президенту

- Если наша школа перейдёт в частные руки, то начнутся изменения в заработной плате и сокращение работников. Также возникнут трудности у родителей: всё будет платное. Мы работаем согласно конституции РК, сами обновили наши классы, сами купили новое оборудование. Мы категорически против перехода школы в частные руки, - обратился преподавательский состав школы №6.

На видео учителя обращаются к Касым-Жомарт Токаеву, Министру образования Асхату Аймагамбетову, руководителям образования в регионе и акиму Мангистау Нурлану Ногаеву.Подобное видеообращение записали 30 января преподаватели школы №2, здание которой имеет историческое значение.