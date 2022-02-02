Выпускница из Актау выиграла грант швейцарского университета

Амина Шайдуллина. Фото предоставила пресс-секретарь учебного заведения Рысгул Рамазанова
Обладательницей гранта является ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Амина Шайдуллина. Интеллектуал может специализироваться в международной экономике и бизнесе.
Амина - первая ученица в истории школы, которая получила стипендию швейцарского вуза. Она многократно занималась исследованиями и участвовала в международных соревнованиях, таких как «The World Scholars' Cup», где занимала призовые места.
На поступление во Франклинский университет, по её словам, повлиял высокий рейтинг.
Франклинский университет основан в 1969 году и расположен в Лугано.
Напомним, ранее ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Бейбарыс Орынбасар получил приглашение на бесплатное обучение в «Jacobs University».
Амина - первая ученица в истории школы, которая получила стипендию швейцарского вуза. Она многократно занималась исследованиями и участвовала в международных соревнованиях, таких как «The World Scholars' Cup», где занимала призовые места.
- Выбор профессии для меня очень важен. С помощью школьного консультанта по профориентации я начала подавать документы в университеты, которые мне нравились и в которые я могла бы поступить. Я старалась показывать высокие результаты, сдав экзамены «IELTS» и «SAT», чтобы поступать в казахстанские и международные университеты, - рассказала Амина.
На поступление во Франклинский университет, по её словам, повлиял высокий рейтинг.
- Моя цель - получить опыт развития в стенах Организации Объединенных Наций в Швейцарии и внести свой вклад в развитие экономики Казахстана. Поэтому ещё со школьной скамьи я начала участвовать в различных международных конкурсах, - говорит выпускница.
Франклинский университет основан в 1969 году и расположен в Лугано.
Напомним, ранее ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Бейбарыс Орынбасар получил приглашение на бесплатное обучение в «Jacobs University».
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