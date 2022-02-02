Выпускница из Актау выиграла грант швейцарского университета

- Выбор профессии для меня очень важен. С помощью школьного консультанта по профориентации я начала подавать документы в университеты, которые мне нравились и в которые я могла бы поступить. Я старалась показывать высокие результаты, сдав экзамены «IELTS» и «SAT», чтобы поступать в казахстанские и международные университеты, - рассказала Амина.

- Моя цель - получить опыт развития в стенах Организации Объединенных Наций в Швейцарии и внести свой вклад в развитие экономики Казахстана. Поэтому ещё со школьной скамьи я начала участвовать в различных международных конкурсах, - говорит выпускница.