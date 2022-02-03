Жалуйтесь! Мобильная группа по защите прав предпринимателей создана в Мангистау

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В рамках Дорожной карты по защите бизнеса создана мобильная группа по защите прав предпринимателей.
Предприниматели могут обратиться с жалобами на незаконные действия или бездействие уполномоченных органов по номеру: 8 (702)-262-20-02 (Умирзакова Аягоз Маликовна).
- Задачами мобильной группы является оперативное реагирование на обращения и звонки субъектов предпринимательства в сфере экологии, недропользования и природопользования по вопросам нарушения их прав со стороны уполномоченных государственных органов и должностных лиц, - сообщили в ведомстве.
Предприниматели могут обратиться с жалобами на незаконные действия или бездействие уполномоченных органов по номеру: 8 (702)-262-20-02 (Умирзакова Аягоз Маликовна).
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