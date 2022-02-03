Дорожный нарушитель отделается штрафом в Актау

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Нарушитель попал в объектив видеорегистратора на кольцевой дороге в центре Актау.
По информации полиции, личность водителя Lada 21901 установлена. На него составлен протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей - 30 630 тенге.
Напомним, видеозапись была опубликована 30 января в рубрике «Народные новости».
По информации полиции, личность водителя Lada 21901 установлена. На него составлен протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей - 30 630 тенге.
Напомним, видеозапись была опубликована 30 января в рубрике «Народные новости».