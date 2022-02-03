Пограничники Мангистау провели учения с боевой стрельбой в море

Фото пресс-службы КНБ РК

С целью решения боевых задач экипажами пограничных кораблей проведены учения по совместному плаванию, комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям в ночных и сложных гидрометеорологических условиях. Мероприятие проходило в Мангистау 31 января.



- Мероприятие организовано после поручения Президента страны по повышению боеспособности вооруженных сил и воинских формирований Республики Казахстан морскими подразделениями. Поставленные перед личным составом задачи выполнены успешно и в полном объеме, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.