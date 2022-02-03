В акимате Мангистау прокомментировали требования жителей Жанаозена о трудоустройстве

Фото из архива lada.kz
Как сообщили в акимате, людям предложены вакансии центра занятости населения.
- Вопрос в том, что обратившиеся потребовали трудоустроить их именно в нефтегазовую отрасль, минуя соглашение-очередь, согласно которому безработные жители трудоустраиваются в нефтяную отрасль. Однако, работники ГКП «ОзенИнвест» также обратились в акимат с требованием не отменять соглашение о поочередном трудоустройстве. 2 февраля работники компаний (состоят в соглашении внедрения безработных в штат АО «ОМГ») выступили с видеообращением в адрес Главы государства и акима области с требованием сохранить действующее соглашение и трудоустраивать безработных в порядке очередности. Акиматом города будет продолжена разъяснительная работа среди населения, а также предложен список имеющихся вакансий в центре занятости, - сообщили в акимате Мангистау
Напомним, нефтяники записали видеообращение с требованиями принять их в штат компаний в Жанаозене.
- Вопрос в том, что обратившиеся потребовали трудоустроить их именно в нефтегазовую отрасль, минуя соглашение-очередь, согласно которому безработные жители трудоустраиваются в нефтяную отрасль. Однако, работники ГКП «ОзенИнвест» также обратились в акимат с требованием не отменять соглашение о поочередном трудоустройстве. 2 февраля работники компаний (состоят в соглашении внедрения безработных в штат АО «ОМГ») выступили с видеообращением в адрес Главы государства и акима области с требованием сохранить действующее соглашение и трудоустраивать безработных в порядке очередности. Акиматом города будет продолжена разъяснительная работа среди населения, а также предложен список имеющихся вакансий в центре занятости, - сообщили в акимате Мангистау
Напомним, нефтяники записали видеообращение с требованиями принять их в штат компаний в Жанаозене.