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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 1045

В акимате Мангистау прокомментировали требования жителей Жанаозена о трудоустройстве

Жители Жанаозена обратились в акимат с требованием трудоустроить их в нефтегазовую отрасль и отменить соглашение о поочередном трудоустройстве безработных в штат АО «ОМГ» через подрядные организации. Акиматом Жанаозена проводятся разъяснительные беседы по вопросам трудоустройства жителей. Об этом сообщили в акимате Мангистау.

Фото из архива lada.kz
Как сообщили в акимате, людям предложены вакансии центра занятости населения.

- Вопрос в том, что обратившиеся потребовали трудоустроить их именно в нефтегазовую отрасль, минуя соглашение-очередь, согласно которому безработные жители трудоустраиваются в нефтяную отрасль. Однако, работники ГКП «ОзенИнвест» также обратились в акимат с требованием не отменять соглашение о поочередном трудоустройстве. 2 февраля работники компаний (состоят в соглашении внедрения безработных в штат АО «ОМГ») выступили с видеообращением в адрес Главы государства и акима области с требованием сохранить действующее соглашение и трудоустраивать безработных в порядке очередности. Акиматом города будет продолжена разъяснительная работа среди населения, а также предложен список имеющихся вакансий в центре занятости, - сообщили в акимате Мангистау

Напомним, нефтяники записали видеообращение с требованиями принять их в штат компаний в Жанаозене.



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Комментарии ( 2 )

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  • babushka
  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:31
Жители Жанаозена обратились в акимат с требованием трудоустроить их в нефтегазовую отрасль.

С ново мятежная Узень в "действии"...
Не кто ни хочет работать кала жолдоры..

Цитата: Око
Или могут?

Могут!...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
 Око (Посетители) Сегодня, 17:39
то есть с подрядом был "финиш контракт" , рабочим понравилось работать и требуют принять в головной?)) Или по другому всё? Не могут же такое количество человек нести чушь? Или могут?

всё вижу
 
 

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