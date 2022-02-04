Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»

Вначале, при ограниченных размерах добычи, основной продукт переработки нефти - керосин перевозили в бочках. Транспортный процесс начинался в Баку, где в трюмы каспийских парусников с необходимыми предосторожностями медленно грузились бочки, подвозившиеся на высоких арбах. После морского перехода парусники останавливались на 9-футовом астраханском морском рейде, куда подавались речные баржи. Перегрузка на открытом рейде в условиях волнения шла медленно. Бочки при этом повреждались и давали течь, потери груза достигали 11 процентов и более. Нередко повреждались и выведенные в море речные баржи. Требовалось изыскать более рациональный и дешевый способ перевозки нефти и нефтепродуктов. Впервые в мире такую перевозку осуществили астраханские купцы - братья Николай и Дмитрий Артемьевы в 1873 г. Один из них так описывал появление первого нефтеналивного судна: «Занимаясь перевозкой нефти с 1866 г. и пытаясь вместе с братом изобрести способ перевозки нефти без бочек, в 1873 г. мы переделали лодку «Александр» для налива нефти, устроив в ней ларь, в который нефть наливалась и выгружалась с помощью ручного насоса. Этот опыт, навлекший на нас насмешки других промышленников, дал блестящие результаты: «Александр» сделал за навигацию 10 рейсов, тогда как прочие суда 6 рейсов».

После удачного рейса «Александра» братья Артемьевы в том же году аналогично оборудовали речную баржу и отправили ее с астраханского морского рейда в Царицын. Такая же баржа, загруженная на рейде нефтью, была отбуксирована в Нижний Новгород. Успех был полным. Весть о новом способе, знаменующем переворот в нефтеперевозках и получившем название «русского способа», быстро облетела Россию, а затем и весь мир. Приоритет русских в изобретении и внедрении нового метода перевозки нефти был бесспорным.

Олег Морозов рассказал, что согласно российским и азербайджанским архивам, суда специальной конструкции для Каспия были заказаны братьями Нобель в Швеции в количестве двух единиц. Это были колёсные пароходы «Калмык» и «Татарин», принятые в эксплуатацию в 1881 году. Примечательно, что машинное отделение на них располагалось в корме. Бортовые колеса также размещались в кормовой части, что было нехарактерно для колесных пароходов того времени.- Нам стало известно о планируемых работах по извлечению останков корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos», инициатором которых выступили Республиканская федерация парусного спорта и товарищество с ограниченной ответственностью НПФ «Pozitron». Данный затонувший объект был обследован и идентифицирован дайвинг-центом «SSI Актау» в 2020 году. Следует отметить, что указанное судно несет в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов. То есть, по своей сути судно, лежащее на дне моря в районе отеля «Rixos», уникально, и вполне может и должно быть признано объектом историко-культурного наследия, - рассказал Олег Морозов.Олег Морозов рассказал некоторые исторические события, связанные с данным судном.- Собственно сама индустрия добычи нефти и перевозок нефти по морю начиналась на Каспии. Этот танкер был первым стальным танкером. До этого танкера были деревянными, но сам принцип налива нефти в танки был придуман тоже в Баку. До этого нефть возили в бочках. Перевозка нефти наливом позволила сильно удешевить стоимость доставки. На тот момент добыча нефти в Баку составляла 90 процентов мировой добычи. Так что этот танкер, лежащий напротив «Rixos», является прапрадедушкой современных супертанкеров. Последнее упоминание об этом танкере относиться к 1911 году. Так что он более 30 лет возил нефть из Баку в Царицын (Волгоград). Крушение, скорее всего, произошло в районе 1920 года, но сведений на этот счет мы не нашли, - рассказал дайвер.Также директор дайвинг-центра отметил, что судно находится в зоне, не подходящей для коммерческого судоходства, занятий водными видами спорта и купания, а, соответственно, оно не представляет опасности для судоходства и пляжного отдыха.- Кроме того, этот пароход является привлекательным с точки зрения исторической экспозиции для дайвинга и сноркелинга, в том числе и для постояльцев отеля «Rixos». Так, в сложившейся мировой практике подобные «дайв-рэки» зачастую создаются намеренно, путем затопления отслужившей своё воздушной и водной техники для последующего туристического показа дайверам. Наш регион, имея такой уникальный исторический объект, имеющий к тому же туристическую ценность, собирается его уничтожить, - отметил Олег Морозов.Олег Морозов написал обращение на имя акима региона Нурлана Ногаева с просьбой запретить разрушение объекта, имеющего культурную значимость для Республики Казахстан, а также рассмотреть возможность включения данного объекта в государственный список памятников истории и культуры.Напомним, в Актау собираются демонтировать прилегающие пирсы и извлекать останки корабля в районе гостиницы «Rixos». Инициатором выступили Республиканская Федерация парусного спорта и ТОО НПФ «Pozitron» в лице её директора Гани Артыкбаева.