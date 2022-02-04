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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:02

Просмотров: 7656

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»

Директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов написал обращение на имя акима региона с просьбой не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos». По его словам, данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несет в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов.

Кадр видео
Олег Морозов рассказал, что согласно российским и азербайджанским архивам, суда специальной конструкции для Каспия были заказаны братьями Нобель в Швеции в количестве двух единиц. Это были колёсные пароходы «Калмык» и «Татарин», принятые в эксплуатацию в 1881 году. Примечательно, что машинное отделение на них располагалось в корме. Бортовые колеса также размещались в кормовой части, что было нехарактерно для колесных пароходов того времени.



- Нам стало известно о планируемых работах по извлечению останков корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos», инициатором которых выступили Республиканская федерация парусного спорта и товарищество с ограниченной ответственностью НПФ «Pozitron». Данный затонувший объект был обследован и идентифицирован дайвинг-центом «SSI Актау» в 2020 году. Следует отметить, что указанное судно несет в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов. То есть, по своей сути судно, лежащее на дне моря в районе отеля «Rixos», уникально, и вполне может и должно быть признано объектом историко-культурного наследия, - рассказал Олег Морозов.

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Олег Морозов рассказал некоторые исторические события, связанные с данным судном.

- Собственно сама индустрия добычи нефти и перевозок нефти по морю начиналась на Каспии. Этот танкер был первым стальным танкером. До этого танкера были деревянными, но сам принцип налива нефти в танки был придуман тоже в Баку. До этого нефть возили в бочках. Перевозка нефти наливом позволила сильно удешевить стоимость доставки. На тот момент добыча нефти в Баку составляла 90 процентов мировой добычи. Так что этот танкер, лежащий напротив «Rixos», является прапрадедушкой современных супертанкеров. Последнее упоминание об этом танкере относиться к 1911 году. Так что он более 30 лет возил нефть из Баку в Царицын (Волгоград). Крушение, скорее всего, произошло в районе 1920 года, но сведений на этот счет мы не нашли, - рассказал дайвер.

Также директор дайвинг-центра отметил, что судно находится в зоне, не подходящей для коммерческого судоходства, занятий водными видами спорта и купания, а, соответственно, оно не представляет опасности для судоходства и пляжного отдыха.

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


- Кроме того, этот пароход является привлекательным с точки зрения исторической экспозиции для дайвинга и сноркелинга, в том числе и для постояльцев отеля «Rixos». Так, в сложившейся мировой практике подобные «дайв-рэки» зачастую создаются намеренно, путем затопления отслужившей своё воздушной и водной техники для последующего туристического показа дайверам. Наш регион, имея такой уникальный исторический объект, имеющий к тому же туристическую ценность, собирается его уничтожить, - отметил Олег Морозов.

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»


Олег Морозов написал обращение на имя акима региона Нурлана Ногаева с просьбой запретить разрушение объекта, имеющего культурную значимость для Республики Казахстан, а также рассмотреть возможность включения данного объекта в государственный список памятников истории и культуры.

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»



Для справки:
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Напомним, в Актау собираются демонтировать прилегающие пирсы и извлекать останки корабля в районе гостиницы «Rixos». Инициатором выступили Республиканская Федерация парусного спорта и ТОО НПФ «Pozitron» в лице её директора Гани Артыкбаева.



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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Вчера, 21:13
По всему морю города понатыканы арматуры ,плиты, куски труб и это почему то никого не волнует! А кораблём который находится на удалении от береговой линии почему то вдруг заинтересовались. Видать баблом запахло.
 
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 Дизель (Посетители) Вчера, 20:14
Цитата: Natalyia
Уникальный корабль!

Который может по мешать своим ржавым видом, хозяевам барыгам этого шалмана туркам и азерам не говоря ель басу который тоже вложился в этот притон для жировых, им плевать на этот пароход который скоро вылезет из моря и будет отпугивать "клиентов" из за омеления Каспия
...
Цитата: strana.kz
Правильно!

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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 Natalyia (Посетители) Вчера, 19:04
Уникальный корабль! Его бы изучать и изучать! Это же история, как можно разобрать и сдать в утиль? Очистить от мусора побережье вдоль скальной тропы -это дело. А такой исторически ценный объект, который ещё даже не изучен, для чего трогать?
 
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 tolk (Посетители) Вчера, 15:35
Олег забыл упомянуть , что это судно стало домом для морских обитателей! Во многих странах старые корабли специально затапливают , создавая тем самым искуственные рифы и центр притяжения для дайверов!
Каспийское дно это в основном плита, рыбам , ракообразным и пр. крайне мало место для жизни. А вот такие сооружения это морской оазис!
 
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 strana.kz (Посетители) Вчера, 15:34
Правильно! интересное открытие
 
 

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