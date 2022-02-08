В Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 8 февраля, под председательством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в Жанаозене Мангистауской области.
В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных Жанаозена.
Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению, устраивающему обе стороны.
Напомним, в Жанаозене безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и Президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных Жанаозена.
Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению, устраивающему обе стороны.
Напомним, в Жанаозене безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и Президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
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