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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:22

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В Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан

Об этом сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 8 февраля, под председательством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в Жанаозене Мангистауской области.

В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных Жанаозена.

Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению, устраивающему обе стороны.

Напомним, в Жанаозене безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и Президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.



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