Протесты продолжаются: работники двух предприятий в Мангистау установили палатки перед офисами организаций

Кадр видео
На кадрах видео видно, что работники завода стеклопластиковых труб и ТОО «МАЭК-Казатомпром» вечером 7 февраля установили палатки, видимо, для обогрева.
Сотрудники ТОО «МАЭК-Казатомпром» 7 февраля вновь вышли с требованием поднять им заработную плату в два раза.
Работники завода стеклопластиковых труб Мангистау 7 февраля потребовали, чтобы компанию включили в состав АО «МангистауМунайГаз».
По данным издания «Радио Азаттык», в Жанаозене безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и Президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
Ранее сообщалось, что 7 февраля с требованиями к Президенту обратились сотрудники ТОО «Verety Group». В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.
5 февраля к Президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».
Сотрудники ТОО «МАЭК-Казатомпром» 7 февраля вновь вышли с требованием поднять им заработную плату в два раза.
Работники завода стеклопластиковых труб Мангистау 7 февраля потребовали, чтобы компанию включили в состав АО «МангистауМунайГаз».
По данным издания «Радио Азаттык», в Жанаозене безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и Президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
Ранее сообщалось, что 7 февраля с требованиями к Президенту обратились сотрудники ТОО «Verety Group». В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.
5 февраля к Президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».
Оставьте свой комментарий первым.