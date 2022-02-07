Работники завода стеклопластиковых труб в Мангистау записали видеообращение

Кадр с видеоролика
Видеообращение сотрудников завода стеклопластиковых труб Мангистау появилось в Сети 7 февраля.
На нем работники предприятия заявляют, что ранее компания была в составе АО «МангистауМунайГаз». Тогда заработная плата работников завода была наравне с нефтяниками. После того, как контракт расторгли, зарплата на протяжении нескольких лет не повышалась, тогда как цены на продукты растут с каждым днем.
Ранее сообщалось, что сегодня, 7 февраля, с требованиями к Президенту обратились сотрудники ТОО «Verety Group». В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.
5 февраля к Президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».
На нем работники предприятия заявляют, что ранее компания была в составе АО «МангистауМунайГаз». Тогда заработная плата работников завода была наравне с нефтяниками. После того, как контракт расторгли, зарплата на протяжении нескольких лет не повышалась, тогда как цены на продукты растут с каждым днем.
Ранее сообщалось, что сегодня, 7 февраля, с требованиями к Президенту обратились сотрудники ТОО «Verety Group». В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.
5 февраля к Президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».