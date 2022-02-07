«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 1352

Работники завода стеклопластиковых труб в Мангистау записали видеообращение

Очередное видеообращение записали работники завода стеклопластиковых труб Мангистау. Они потребовали, чтобы компанию включили в состав АО «МангистауМунайГаз», а сотрудникам предприятия повысили заработную плату.

Кадр с видеоролика
Видеообращение сотрудников завода стеклопластиковых труб Мангистау появилось в Сети 7 февраля.



На нем работники предприятия заявляют, что ранее компания была в составе АО «МангистауМунайГаз». Тогда заработная плата работников завода была наравне с нефтяниками. После того, как контракт расторгли, зарплата на протяжении нескольких лет не повышалась, тогда как цены на продукты растут с каждым днем.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 февраля, с требованиями к Президенту обратились сотрудники ТОО «Verety Group». В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.

5 февраля к Президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 17:49
strana.kz, на самом деле ситуация очень серьезная и не исключено повторение январской трагедии.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • alixah
  • babe
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:09
beer2 так остался битумный завод)) и кто ещё АТЗ )))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика