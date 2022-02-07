Ещё одно видеообращение из Жанаозена к Президенту появилось в Сети

Кадр с видеоролика
Очередное видеообращение к Главе республики на этот раз записали сотрудники ТОО «Verety Group».
Собравшиеся у акимата города Жанаозен потребовали не сокращать рабочие места.
Напомним, 5 февраля сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау обратились к Президенту. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».
Сегодня, 7 февраля, на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.
Собравшиеся у акимата города Жанаозен потребовали не сокращать рабочие места.
Напомним, 5 февраля сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау обратились к Президенту. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО «КаспийПрофСнаб».
Сегодня, 7 февраля, на акцию протеста вышли работники предприятия «МАЭК-Казатомпром». Они потребовали повысить им заработную плату в два раза.