Появилось видео с продолжающими протест работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром»

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Сотрудники ТОО «МАЭК-Казатомпром» 7 февраля вновь вышли с требованием поднять им заработную плату в два раза.
Напомним, 3 февраля работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на акцию протеста. По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.
В ответ руководство предприятия заявило, что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.
Напомним, 3 февраля работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на акцию протеста. По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.
В ответ руководство предприятия заявило, что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.