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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 1062

Появилось видео с продолжающими протест работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Сотрудники ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Актау требуют повысить им заработную плату в два раза. Рабочие собрались напротив предприятия.

Кадр с видео
Сотрудники ТОО «МАЭК-Казатомпром» 7 февраля вновь вышли с требованием поднять им заработную плату в два раза.



Напомним, 3 февраля работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на акцию протеста. По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.

В ответ руководство предприятия заявило, что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.



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Комментарии ( 6 )

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Август (Посетители) Сегодня, 13:46
Цитата: AVKB
Если они на забастовке, а предприятие продолжает работать, напрашивается вывод, что они не особо нужны в производственном процессе.


Вы не в курсе ситуации. Работает в основном смена, как и прописано в законодательстве. Никто не просит отобрать у Вас зарплату. Люи требуют им её поднять, в чём проблема и почему Вы не согласны? Работали ли Вы хоть раз на производстве? Знаете ли о ситуации с оборудованием на МАЭКе?
 
-3
  • Патрик
  • Замир
  • Альберт
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:45
Цитата: AVKB
напрашивается вывод, что они не особо нужны в производственном процессе. Третьи помощники младших дворников? Такие всегда будут недовольны зарплатой.

как правило так и есть.
 
-1
  • babe
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  • diger
  • Август
  • Патрик
  • Замир
  • Альберт
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:42
Если нет денег то пусть просят дотаций от государства, ведь государство ставит прокладки в виде "АльянсЭнергоснаб" который деньги уваровывал и не только он.
 
-3
  • Август
  • Замир
  • Альберт
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  • babe
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 AVKB (Посетители) Сегодня, 13:39
Цитата: Бродяга
Верните уважение к энергетикам

Хоть раз бы написали кто именно бастует. С указанием должности, профессии с классностью или разрядом. Если они на забастовке, а предприятие продолжает работать, напрашивается вывод, что они не особо нужны в производственном процессе. Третьи помощники младших дворников? Такие всегда будут недовольны зарплатой.
Завезли миллионы дармоедов не привыкших к работе и дисциплине, а нас заставляют гордимся очередным юбилеем независимости.
 
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  • babe
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 Август (Посетители) Сегодня, 13:37
Молодцы мужики! До конца стоим!
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 13:19
Молодцы ребята, не отступайте от задуманного. Верните уважение к энергетикам.
 
 

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