Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» требуют повысить заработную плату

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По словам работников предприятия, вопрос повышения заработной платы поднимался в январе, однако обоюдное решение принято не было.- По данным официальной статистики, средняя заработная плата в нашем регионе составляет 275 тысяч тенге, но на деле работники нашего предприятия получают 140-160 тысяч тенге. Индексация заработной платы проводилась в 2014 году, а последний раз повышение зарплаты было в 2018 году. Наряду с этим, ежегодно и даже ежемесячно увеличиваются цены на продукты питания, лекарства, коммунальные платежи, и прожить на 160 тысяч сегодня почти невозможно. «МАЭК» - градообразующее предприятие и имеет стратегический характер, поэтому мы считаем, что работники, обеспечивающие жизнедеятельность всего региона, заслуживают достойной оплаты своего труда, – говорится в письме работников ТОО «МАЭК-Казатомпром».