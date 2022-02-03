«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.29 KZT
  • €1 = 489.97 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 2798

Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» требуют повысить заработную плату

Сотрудники энергокомбината обратились к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в решении вопроса повышения заработной платы. По словам работников ТОО, руководство не идет им навстречу.

Скрин видео
По словам работников предприятия, вопрос повышения заработной платы поднимался в январе, однако обоюдное решение принято не было.

- По данным официальной статистики, средняя заработная плата в нашем регионе составляет 275 тысяч тенге, но на деле работники нашего предприятия получают 140-160 тысяч тенге. Индексация заработной платы проводилась в 2014 году, а последний раз повышение зарплаты было в 2018 году. Наряду с этим, ежегодно и даже ежемесячно увеличиваются цены на продукты питания, лекарства, коммунальные платежи, и прожить на 160 тысяч сегодня почти невозможно. «МАЭК» - градообразующее предприятие и имеет стратегический характер, поэтому мы считаем, что работники, обеспечивающие жизнедеятельность всего региона, заслуживают достойной оплаты своего труда, – говорится в письме работников ТОО «МАЭК-Казатомпром».








Полный текст обращения:


Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» требуют повысить заработную плату



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 20:52
Люди сами не понимают, что требуют! Просто поднять заработную плату в два раза! А за счет каких средств?! Тарифы поднимать нельзя, да и никому это не понравится! Больше источников дохода у комбината нет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Жанар
  • Кинст
  • DmitriySentin
 ММА (Посетители) Сегодня, 19:57
Правы,на 100% - да.
Я сам там работал 20 лет назад и считаю, что зарплаты как минимум, основного персонала ТЭЦ и ЗПД должны быть никак не ниже ведущих нефтяников, а может где то и выше.
В противном случае стоит задуматься что совсем скоро придется (от 2-5 лет) кадры, вахту ( смену ) возить из ближнего зарубежья самолетом. И платить при этом чужим вдвое-втрое.
Есть и другой способ (кроме роста зарплат) снизить цены, в первую очередь на продукты и вернуть уровень жизни народа хотя бы до уровня 2014 г. Но не вижу в Казахстане не экономистов ни одной высокопоставленной фигуры ( лидера ) способного провести эффективные экономические реформы.И придумывать мало надо - просто повторить опыт успешных стран ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ММА
  • Жанар
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:50
МАЭК это ТОО. Вот учредители и руководство и действует в соответствии со своими интересами.
Я помню время, когда все завидовали маэковцам, у них были самые большие зарплаты в регионе.
Опасно, что комбинат, при "ограниченной ответственности", доведут "до ручки" и разбегутся.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика