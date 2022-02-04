В ТОО «МАЭК-Казатомпром» ответили на требования рабочих о повышении зарплаты

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В пресс-службе предприятия сообщили, что после рассмотрения всех требований, озвученных работниками, и изучения всех финансовых возможностей ТОО «МАЭК-Казатомпром», представители предприятия вынесли на рассмотрение примирительной комиссии следующие предложения:
- увеличить заработную плату всем работникам, занятых на производстве, на 30 процентов, за исключением руководства предприятия;
- установить выплату премий к государственным праздникам;
- установить выплату пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада;
- установить равную оплату квартальных премий в случае возникновения резервов за счет экономии.
- Выполнить все условия по поступившим требованиям не предоставляется возможным, так как на сегодняшний день «МАЭК» имеет просроченную дебиторскую задолженность за оказанные услуги по поставке электроэнергии, теплоэнергии, питьевой, горячей и технической воды (далее - продукция) на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге, выплаты по кредитам в размере порядка 3,5 миллиарда тенге. Производимые услуги по поставке продукции убыточны. Выполнение всех требований работникам в полном объеме приведет к серьезному повышению тарифов на все виды производимых услуг по поставке продукции для населения нашей области, - отметили члены примирительной комиссии.
В пресс-службе предприятия также отметили, что комиссия продолжит свою работу.
- Мы надеемся, что придем к общему мнению с сотрудниками. Наши работники являются ответственными и понимающими всю важность стратегического характера нашего предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность нашего региона и каждого жителя электроэнергией, теплом и питьевой водой, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На сегодняшний день комбинат работает в штатном режиме, никаких сбоев не наблюдается.
Напомним, что 3 февраля сотрудники энергокомбината обратились к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в решении вопроса повышения заработной платы.
- увеличить заработную плату всем работникам, занятых на производстве, на 30 процентов, за исключением руководства предприятия;
- установить выплату премий к государственным праздникам;
- установить выплату пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада;
- установить равную оплату квартальных премий в случае возникновения резервов за счет экономии.
- Выполнить все условия по поступившим требованиям не предоставляется возможным, так как на сегодняшний день «МАЭК» имеет просроченную дебиторскую задолженность за оказанные услуги по поставке электроэнергии, теплоэнергии, питьевой, горячей и технической воды (далее - продукция) на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге, выплаты по кредитам в размере порядка 3,5 миллиарда тенге. Производимые услуги по поставке продукции убыточны. Выполнение всех требований работникам в полном объеме приведет к серьезному повышению тарифов на все виды производимых услуг по поставке продукции для населения нашей области, - отметили члены примирительной комиссии.
В пресс-службе предприятия также отметили, что комиссия продолжит свою работу.
- Мы надеемся, что придем к общему мнению с сотрудниками. Наши работники являются ответственными и понимающими всю важность стратегического характера нашего предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность нашего региона и каждого жителя электроэнергией, теплом и питьевой водой, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На сегодняшний день комбинат работает в штатном режиме, никаких сбоев не наблюдается.
Напомним, что 3 февраля сотрудники энергокомбината обратились к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в решении вопроса повышения заработной платы.