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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 1566

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» ответили на требования рабочих о повышении зарплаты

Руководство ТОО «МАЭК-Казатомпром» встретилось с инициативной группой работников и обсудило требования по поводу повышения заработной платы на 100 процентов. По итогам встречи создана примирительная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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В пресс-службе предприятия сообщили, что после рассмотрения всех требований, озвученных работниками, и изучения всех финансовых возможностей ТОО «МАЭК-Казатомпром», представители предприятия вынесли на рассмотрение примирительной комиссии следующие предложения:

- увеличить заработную плату всем работникам, занятых на производстве, на 30 процентов, за исключением руководства предприятия;
- установить выплату премий к государственным праздникам;
- установить выплату пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада;
- установить равную оплату квартальных премий в случае возникновения резервов за счет экономии.

- Выполнить все условия по поступившим требованиям не предоставляется возможным, так как на сегодняшний день «МАЭК» имеет просроченную дебиторскую задолженность за оказанные услуги по поставке электроэнергии, теплоэнергии, питьевой, горячей и технической воды (далее - продукция) на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге, выплаты по кредитам в размере порядка 3,5 миллиарда тенге. Производимые услуги по поставке продукции убыточны. Выполнение всех требований работникам в полном объеме приведет к серьезному повышению тарифов на все виды производимых услуг по поставке продукции для населения нашей области, - отметили члены примирительной комиссии.

В пресс-службе предприятия также отметили, что комиссия продолжит свою работу.

- Мы надеемся, что придем к общему мнению с сотрудниками. Наши работники являются ответственными и понимающими всю важность стратегического характера нашего предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность нашего региона и каждого жителя электроэнергией, теплом и питьевой водой, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

На сегодняшний день комбинат работает в штатном режиме, никаких сбоев не наблюдается.

Напомним, что 3 февраля сотрудники энергокомбината обратились к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в решении вопроса повышения заработной платы.



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Комментарии ( 5 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:30
Pinochet,
Где вы профессиональный коллектив возьмёте.часть спецов давно в Россию уехали .а нынешние неучи так сказать и правят.это в СССР учили.шас токо бабки рубят .как на маэке так и в медицине. Токо вид делают что учат
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 11:05
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. applause
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 11:00
" Денег нет , но вы держитесь! "
 
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  • Ирон
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:58
Мы надеемся, что придем к общему мнению с сотрудниками.

по вакцинации вы уже пришли.
при всем уважении к работникам VМАЭК, руководство абсолютно бездарное и безграмотное. ни производством управлять не могут ни обычные рабочие взаимоотношения с работниками.
выгнать к чертям собачьим и призвать профессионалов.
 
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  • Ну Ну
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  • Pinochet
  • Ирон
  • ЁмоЁ
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:55
Насколько мне известно, все Мангистауские нефтяные компании в том числе и Тенгизкое месторождение сидят на договорах с МАЭКом, так что деньги у них есть.
А то что они постоянно плачут что народ не платит деньги за использование электроэнергии, это ерунда. Для них это копейки.
 
 

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