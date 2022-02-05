«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 5359

Сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау обратились к президенту

Свои требования работники нескольких компаний высказали в видеообращениях.

Кадр видео
Первое видеообращение к главе республики записали сотрудники компании «Total» на нефтегазовом месторождении «Дунга» в Тупкараганском районе.

- Мы просим увеличить заработную плату оператору, механику, электрику на 50 процентов в связи с дороговизной продуктов в регионе. Считаем незаконными дополнительные договоры и акты, изданные учреждением без согласия работников и профсоюза. Просим разрешить наши требования до 15 февраля 2022 года. В противном случае мы будем мирно протестовать в соответствии с законами и нормативными актами РК. Наша компания является одной из самых авторитетных компаний Мангистауской области, перевыполняет годовой план по добыче нефти, а заработная плата работников очень низкая по сравнению с другими нефтяными компаниями, поэтому мы требуем повышения заработной платы на 50 процентов с января 2022 года, - обратились работники «Total».




Очередное видеообращение записали работники ТОО «Planika». Они обратились к президенту страны и к главе «КазМунайГаз» Алику Айдарбаеву.

Водители ТОО «Planika» протестуют против того, что их не берут в штат. По их словам, «КазМунайГаз» нарушает трудовой договор и не выплачивает вовремя заработную плату.



Также с видеообращением к президенту обратились работники ТОО «МАЭК-Казатомпром». Они утверждают, что восьмой год им не повышают зарплату. Они требуют повысить её на 100 процентов, либо они приостановят работу. Они также просят не преследовать активистов этой компании.



Видеообращение записали и сотрудники ТОО «КаспийПрофСнаб» в Жанаозене. По их словам, они оказывают услуги «КазГПЗ» по найму и требуют взять их на штатные должности.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Август (Посетители) Сегодня, 22:22
Цитата: Bass66
Это что вообще!!! В каком смысле приостановят работу?! Они законы читают?!
Из Трудового кодекса:


Да, законы читают. И если читать их внимательно то там чётко написано кто может приостанавливать работу, кто нет и по каким случаям.

Все сотрудники МАЭКа, работающие на рабочих специальностях поддерживают требования людей на видео, можете поверить на слово. Абсолютно все.

Или Вы думаете Вам не повысят тарифы и так? Износ оборудования 70%, а когда был ПР, знаете? А во сколько раз на него меньше было выделено денег, чем оно того требует, знаете? Не знаете. Можно конечно посидеть без света и воды, но это такое себе, знаете ли. Тарифы нужно повышать в первую очередь тем, кто на этом зарабатывает, а это бизнес. Это справедливо и честно, если Вы об этом беспокоитесь. Если просто из принципа - предлагаю выйти к собравшимся и им об этом сказать.

Поднятие зарплаты работникам МАЭКа как минимум на 50% в этом году - это основная задача региона на настоящий момент.
 
-3
  • Патрик
  • Ashat
  • Пила
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 22:18
З всех говорить не буду, но за МАЭК: на видео человек сто примерно. Н комбинате работает более 3600 человек. Кто их уполномачивал говорить от имени всех работников?! Я с ними не согласен!
Кроме того:
Они требуют повысить её на 100 процентов, либо они приостановят работу. Они также просят не преследовать активистов этой компании.
Это что вообще!!! В каком смысле приостановят работу?! Они законы читают?!
Из Трудового кодекса:
Статья 176. Незаконные забастовки
1. Забастовки признаются незаконными:
2) в организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, авиационному, железнодорожному, автомобильному, общественному и водному транспорту, связи, здравоохранению, если не сохранены необходимые для населения минимальный перечень и объем соответствующих услуг, определяемые на основе предварительного соглашения представителей работников с местным исполнительным органом;

А дальше читайте соответствующие стать Административного и уголовного кодексов!
Они также просят не преследовать активистов этой компании.

З нарушение закона должны отвечать все!
 
-2
  • Жанар
  • Дизель
 Не поддерживаю Поддерживаю
dess (Посетители) Сегодня, 21:31
babe,

Хорошо а какие твои будут предложения.
Сейчас хоть это, за столько лет может изменят.
- А если быть «курпешным» критиком и сидеть дома, то что бы не по писать. Что нефтяникам всё мало.
- А что? У нас область богата другой работой?
- ЗП- такая хорошая что с тёплых стран не выезжаю?
- Или продукты в цене упали?
- Скольким прокладкам нужно оплатить коммунальные услуги?

Проще быть «Курпешным критиком».
Или одним из сотрудников данных компаний.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ММА
  • Жанар
  • alixah
 Август (Посетители) Сегодня, 20:52
Сократите количество банков - нахлебников, спишите кредиты взятые в период падения тенге на дно. Контролируйте бизнес, отмените моратории на проверки. Наведите порядок с барыгами из инстаграммов. Закройте ненужные магазины, где продают непонятно что и для кого... Поднимите зарплаты людям рабочих специальностей! Иначе будете получать подобные требования ежедневно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Жанар
  • Bass66
 ММА (Посетители) Сегодня, 20:37
Как видно на фото , при такой девальвации тенге, остается только воровать и грабить...
Не на текущую жизнь не заработаешь честным путем, ни накопления(в т.ч. пенсионные)не сделаешь...
Нужно немедленно возвращать курс тенге к доллару хотя бы к 255 ,про 130 я уже молчу. А повышение зарплат - это временная полумера. Следом сразу повысятся и цены.
Если добыча природных ресурсов; урана, нефтегаза, и золота и редких металлов, - не дает благосостояния народу, значит в шею надо гнать эти все эти иностранные ... позорбаевские ресурсо-добывающие компании и (создавать) менять на другие.
Другого пути нет и что то аналогичное я хочу увидеть в программе хоть одного кандидата на следующих выборах президента.

Рыбу ловишь ... нет я рыбу ловлю ... а я думал ты рыбу ловишь.
 
-1
  • dess
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Fargo
  • Кинст
  • ММА
  • Жанар
  • Bass66
 babe (Посетители) Сегодня, 19:51
Нынче модно стало собираться , требовать, проводить митинги. К чему , интересно, все это приведёт
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ММА
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:27
chrome,
Эт конеШно благо для его семьи, но не для нашего народа
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ММА
  • alixah
 chrome (Посетители) Сегодня, 19:26
Вот смотрите, казалось бы, когда Назарбаев рассказывал что девальвация тенге это благо, он как бы за нефтяную сферу был. Но даже работникам этой сферы зп не подняли!
А нефть сейчас больше 80$ и это больше чем тогда!

Государство получает деньги от продажи в $ а рабочим платит обесценивающимся тенге!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика