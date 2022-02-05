Сразу несколько рабочих коллективов из Мангистау обратились к президенту

- Мы просим увеличить заработную плату оператору, механику, электрику на 50 процентов в связи с дороговизной продуктов в регионе. Считаем незаконными дополнительные договоры и акты, изданные учреждением без согласия работников и профсоюза. Просим разрешить наши требования до 15 февраля 2022 года. В противном случае мы будем мирно протестовать в соответствии с законами и нормативными актами РК. Наша компания является одной из самых авторитетных компаний Мангистауской области, перевыполняет годовой план по добыче нефти, а заработная плата работников очень низкая по сравнению с другими нефтяными компаниями, поэтому мы требуем повышения заработной платы на 50 процентов с января 2022 года, - обратились работники «Total».

Первое видеообращение к главе республики записали сотрудники компании «Total» на нефтегазовом месторождении «Дунга» в Тупкараганском районе.Очередное видеообращение записали работники ТОО «Planika». Они обратились к президенту страны и к главе «КазМунайГаз» Алику Айдарбаеву.Водители ТОО «Planika» протестуют против того, что их не берут в штат. По их словам, «КазМунайГаз» нарушает трудовой договор и не выплачивает вовремя заработную плату.Также с видеообращением к президенту обратились работники ТОО «МАЭК-Казатомпром». Они утверждают, что восьмой год им не повышают зарплату. Они требуют повысить её на 100 процентов, либо они приостановят работу. Они также просят не преследовать активистов этой компании.Видеообращение записали и сотрудники ТОО «КаспийПрофСнаб» в Жанаозене. По их словам, они оказывают услуги «КазГПЗ» по найму и требуют взять их на штатные должности.