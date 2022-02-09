Ночной протест! Видео конфликта сотрудника акимата Мангистау с женщинами появилось в Сети

Кадр видео

Видео конфликта сотрудника акимата с женщинами, перекрывшими дорогу на Ынтымаке, появилось в Сети.



Пользователи опубликовали видео с площади Ынтымак, снятое в ночь с 8 на 9 февраля. Женщины в знак протеста перекрыли дорогу напротив здания Мангистауского областного акимата.



К ним вышел заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков.



Видео его встречи с протестующими опубликовали в Facebook.







На кадрах видео видно, как одна из женщин заявила, чтобы к ним вышел аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



В ответ Куанышбеков сказал, что присутствующие не должны следовать за этой женщиной. После чего началась потасовка.



Чиновник заявил, что призывает всех к диалогу. Однако протестующие продолжили требовать встречи с администрацией области.



- Мы стоим здесь, чтобы наши дети завтра не остались на улице, - сказала одна из протестующих.



В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.



- Уважаемые жители и гости области, просим вас не принимать во внимание различные видеоролики и записи, которые выкладываются в различных социальных сетях, и не поддаваться на провокации, а также ориентироваться на информацию государственных органов. В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность. Транспортные средства передвигаются без ограничений в обычном порядке, - сообщили в полицейском ведомстве.