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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:08

Просмотров: 3077

Ночной протест! Видео конфликта сотрудника акимата Мангистау с женщинами появилось в Сети

В Актау в ночь с 8 на 9 февраля десятки женщин перекрыли дорогу напротив здания Мангистауского областного акимата. С ними встретился заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков. Он пытался призвать всех к диалогу, однако всё закончилось конфликтом. Позже дорогу открыли. В полиции призвали не поддаваться на провокации.

Кадр видео
Видео конфликта сотрудника акимата с женщинами, перекрывшими дорогу на Ынтымаке, появилось в Сети.

Пользователи опубликовали видео с площади Ынтымак, снятое в ночь с 8 на 9 февраля. Женщины в знак протеста перекрыли дорогу напротив здания Мангистауского областного акимата.

К ним вышел заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков.

Видео его встречи с протестующими опубликовали в Facebook.



На кадрах видео видно, как одна из женщин заявила, чтобы к ним вышел аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

В ответ Куанышбеков сказал, что присутствующие не должны следовать за этой женщиной. После чего началась потасовка.

Чиновник заявил, что призывает всех к диалогу. Однако протестующие продолжили требовать встречи с администрацией области.

- Мы стоим здесь, чтобы наши дети завтра не остались на улице, - сказала одна из протестующих.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

- Уважаемые жители и гости области, просим вас не принимать во внимание различные видеоролики и записи, которые выкладываются в различных социальных сетях, и не поддаваться на провокации, а также ориентироваться на информацию государственных органов. В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность. Транспортные средства передвигаются без ограничений в обычном порядке, - сообщили в полицейском ведомстве.



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Комментарии ( 7 )

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 bekenova (Посетители) Сегодня, 10:22
batyr : не достойно себя вели, сын простого рабочего. На женщину, наверное старшего ваших родителей, тыкать
 
-1
  • batyr
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  • bekenova
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 10:09
Для чинушки шапалака не хватает!
 
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batyr (Посетители) Сегодня, 10:03
bekenova,
Доброе утро! я сын простого рабочего, мать моя бухгалтер. Я так сказал потому что Копжасарова Нагима тянула людей на противозаконные действия
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 09:47
У Батырхан Куанышбекова в 30 лет на такой должности гонора выше крыше, чей он сын или родственник?
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:32
Orion, это истина druzhba
 
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  • bekenova
  • diger
  • ММА
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 Orion (Посетители) Сегодня, 09:22
а также ориентироваться на информацию государственных органов

Как можно на вас ориентироваться, если вам веры нет.
Народ уже привык платить вам зарплату, а всю работу выполнять самим.
 
 

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