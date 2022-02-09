Сотрудники ТОО «Бургылау» в Жанаозене заявили о приостановке работы

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Сотрудники компании сообщили, что ранее 19 января этого года они записывали видеообращение с требованием решить их проблемные вопросы. Руководство ТОО «Бургылау», по их словам, подало на них в суд.
На сегодняшний день, 9 февраля, руководство компании не приняли никаких мер по решению проблем в коллективе. Таким образом с сегодняшнего дня работники ТОО «Бургылау» решили полностью приостановить работу.
Также, как сообщили работники компании, четырьмя днями ранее они выходили на автопикет.
В своём видеообращении работники ТОО «Бургылау» просят президента организовать комиссию для решения их проблем и национализировать компанию.
На сегодняшний день, 9 февраля, руководство компании не приняли никаких мер по решению проблем в коллективе. Таким образом с сегодняшнего дня работники ТОО «Бургылау» решили полностью приостановить работу.
Также, как сообщили работники компании, четырьмя днями ранее они выходили на автопикет.
В своём видеообращении работники ТОО «Бургылау» просят президента организовать комиссию для решения их проблем и национализировать компанию.
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