Сотрудники ТОО «Бургылау» в Жанаозене заявили о приостановке работы

Сотрудники компании сообщили, что ранее 19 января этого года они записывали видеообращение с требованием решить их проблемные вопросы. Руководство ТОО «Бургылау», по их словам, подало на них в суд.На сегодняшний день, 9 февраля, руководство компании не приняли никаких мер по решению проблем в коллективе. Таким образом с сегодняшнего дня работники ТОО «Бургылау» решили полностью приостановить работу.Также, как сообщили работники компании, четырьмя днями ранее они выходили на автопикет.В своём видеообращении работники ТОО «Бургылау» просят президента организовать комиссию для решения их проблем и национализировать компанию.