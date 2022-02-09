Повысить зарплату требуют проводники поездов в Мангистау

Проводники поездов ТОО «Сары-Арка», следующих по маршруту 657-658 Мангистау-Бейнеу - Мангистау, обратились к своему руководству.Они требуют, чтобы их заработную плату подняли на 100 процентов до 10 февраля текущего года.В противном случае проводники намерены обращаться в вышестоящие инстанции вплоть до Президента страны.