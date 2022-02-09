Сотрудники «Емир-Ойл» предупредили руководство о приостановке работы в Мангистау

По словам сотрудников компании, инвесторы не обращают внимания на технику безопасности и не соблюдают её. Такая ситуация складывается уже не первый год.При этом, руководство компании увольняет сотрудников, которые высказываются по поводу нарушения техники безопасности.Если в течение 10 дней не решат их проблему, то, как заявили работники ТОО «Емир-Ойл», они приостановят работу.Видеообращение записано работниками ТОО «Емир-Ойл» сегодня, 9 февраля.