Семь лет после пожара: только по решению суда акимат Актау поставил погорельцев в очередь на жильё

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По информации суда, истец заявила, что с 2014 года акимат Актау отказывал поставить ее в очередь на получение жилья.



- В судебном заседании установлено, что в 2010 году истец лишилась единственного жилья в результате пожара, от отравления угарным газом погибла ее дочь в возрасте 14 лет. В настоящее время женщина с двумя детьми проживает в реабилитационном центре. Семья живет на заработок истца - 100 000 тенге в месяц. При этом в центре требуют освободить место. Между тем, акимат неоднократно отказывал в постановке погорельцев в очередь, ссылаясь на то, что среднемесячный доход семьи превышает трехкратный размер прожиточного минимума, - сообщили в суде.



В ходе предварительного слушания судья высказал свое предварительное мнение по делу и предложил сторонам разрешить дело мирным путем.



После проведенной судьей беседы стороны заключили мировое соглашение, которое утверждено судом 8 февраля. По условиям соглашения акимат обязался в течение 15 рабочих дней включить истца в очередь на получение жилья из жилищного фонда, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.