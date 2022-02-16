Нефтяники на месторождении Каламкас намерены прекратить работу

- Наши требования, которые мы выдвигали до январских событий своему руководству, до сих пор не выполнены. Мы просим прекратить преследования людей и ложно обвинять их. Просим решить наши вопросы председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева. Также мы хотим, чтобы нашу организацию включили в состав АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Если вопрос не решится, нам придётся остановить работу, - обратились нефтяники ТОО «Актаукрантехсервис».

Видеообращение сотрудников ТОО «Актаукрантехсервис» появилось в Сети сегодня, 16 февраля.