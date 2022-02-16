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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 4934

Нефтяники на месторождении Каламкас намерены прекратить работу

Работники сервисной компании на месторождении Каламкас записали видеообращение.

Кадр видео
Видеообращение сотрудников ТОО «Актаукрантехсервис» появилось в Сети сегодня, 16 февраля.

- Наши требования, которые мы выдвигали до январских событий своему руководству, до сих пор не выполнены. Мы просим прекратить преследования людей и ложно обвинять их. Просим решить наши вопросы председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева. Также мы хотим, чтобы нашу организацию включили в состав АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Если вопрос не решится, нам придётся остановить работу, - обратились нефтяники ТОО «Актаукрантехсервис».





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Комментарии ( 2 )

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  • Adai11
 Гроза (Посетители) Сегодня, 13:56
А что с работниками мелких ТООшек? Алтынфудов там и прочих? Там люди в рабстве конкретном! Неужели зарплата устраивает? podmig

И когда МАЭКу поднимут? Это в первую очередь должно быть по логике вещей. С нефтянкой не так всё просто на самом деле, я думаю там вообще грядут сокращения... Ведь продукт в ближайшем будущем сильно сократится в спросе. А вот вода питьевая и электроэнергия - спрос на них у нас всегда будет только расти.
 
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  • синдбад
  • Adai11
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:23
Честное слово, уже надоели эти "требователи"
 
 

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