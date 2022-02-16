В Мангистау продолжается череда требований

- Мы просим приостановить попытки преследования наших сотрудников, которые участвовали в январских митингах. Также мы требуем, чтобы нашу компанию обратно присоединили к ТОО «Ойл транспорт корпорейшн». В случае, если не решат нашу проблему, мы готовы полностью приостановить свою работу, - обратились работники ТОО «БозашыТрансҚұрылыс».

Видеообращение работников транспортно-строительной компании ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» на месторождении Каламкас появилось в Сети сегодня, 16 февраля.Они обращаются к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистау Нурлану Ногаеву и к председателю правления нефтегазовой компании АО «НК «КазМунайГаз» Алику Айдарбаеву.