Кражи оградок участились на кладбище в Актау

- В компетенцию обслуживающего учреждения входят услуги по захоронению одиноких, охране и поддержанию чистоты могил. Несмотря на то, что на кладбищах находятся охранники, ежегодно выявляются факты хищения ограждений неустановленными лицами. По выявленным фактам обслуживающим учреждением направлены соответствующие заявления в органы внутренних дел, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, - отметили чиновники.

По словам горожан, неизвестные воруют оградки на старом кладбище. При этом случаи краж участились.В городском акимате сообщили, что в 2022 году из бюджета выделено 10 100 000 тенге на услуги по погребению (захоронению одиноких людей, не имеющих родственников) и содержанию мест захоронения. Данным видом работ занимается ГКП «Акбота».Как считает директор ГКП «Акбота» Мурат Копенов, чтобы решить проблему, на кладбище необходимо установить систему освещения и видеокамеры. Для этого необходимо дополнительно ещё 17 миллионов тенге.Местный житель пришёл на могилу своей матери и обнаружил, что с захоронения похищена чугунная оградка.