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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:44

Просмотров: 2329

Кражи оградок участились на кладбище в Актау

Оградки на кладбище, как уверяют местные жители, стали похищать на регулярной основе. Данную ситуацию прокомментировали в городском акимате и исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов.

Фото из архива lada.kz
По словам горожан, неизвестные воруют оградки на старом кладбище. При этом случаи краж участились.

В городском акимате сообщили, что в 2022 году из бюджета выделено 10 100 000 тенге на услуги по погребению (захоронению одиноких людей, не имеющих родственников) и содержанию мест захоронения. Данным видом работ занимается ГКП «Акбота».

- В компетенцию обслуживающего учреждения входят услуги по захоронению одиноких, охране и поддержанию чистоты могил. Несмотря на то, что на кладбищах находятся охранники, ежегодно выявляются факты хищения ограждений неустановленными лицами. По выявленным фактам обслуживающим учреждением направлены соответствующие заявления в органы внутренних дел, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, - отметили чиновники.


Кражи оградок участились на кладбище в Актау


Как считает директор ГКП «Акбота» Мурат Копенов, чтобы решить проблему, на кладбище необходимо установить систему освещения и видеокамеры. Для этого необходимо дополнительно ещё 17 миллионов тенге.

Местный житель пришёл на могилу своей матери и обнаружил, что с захоронения похищена чугунная оградка.



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Комментарии ( 5 )

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 Pluto (Посетители) Сегодня, 08:19
Ищите на пунктах приема чермета а владельцев этих пунктов наказывать по полной программе, чтобы не принимали подобный металл.
 
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  • Ютюз
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 06:16
Как считает директор ГКП «Акбота» Мурат Копенов, чтобы решить проблему, на кладбище необходимо установить систему освещения и видеокамеры. Для этого необходимо дополнительно ещё 17 миллионов тенге.


look А этим, лишь бы руку засунуть в карман бюджета! Какую проблему вы решите, установив там освещение и камеры? Что там делать по ночам fingal нормальному человеку? И сколько там нужно камер, чтобы охватить всю территорию? А главное, кто будет их мониторить и оперативно реагировать? Уж если на городские камеры нет надежды, что уж тут говорить про погост...
Проблемы только удвоятся: их (освещение и камеры) нужно будет постоянно обслуживать и мониторить---а это дополнительные ежегодные финансы! money
Возьмите лучше под контроль пункты приёма металла! Вот, где нужна камера, прямо над весами! umnik
 
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  • Ирон
 babushka (Посетители) Сегодня, 03:10
Покарай, Господь, вандалов .
 
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 velldr (Посетители) Вчера, 22:50
Вчера обнаружил, что на могиле моего отца украли надгробие и памятник из нержавейки.

Вор должен сидеть в тюрьме.

Знаете....когда у меня украли дорогую вещь, я запомнил свои ощущения от этого.

В этот раз...стоимость этого памятника и надгробия невелика....но ощущения у меня совершенно другие....

Злость и ненависть. Это же могила моего отца - он был хорошим человеком...моя мама плачет увидев этот холмик.

Думаю большинство нормальных поймут эти ощущения....
 
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  • Daulet201999
 Suvorov30 (Посетители) Вчера, 22:05
Уже и обычную металлическую ограду воруют
 
 

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