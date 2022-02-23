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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 14

Нефтяники в Мангистау требует вернуть их в состав «КазМунайГаз»

Несколько сотен рабочих «Бозашы Транс Құрылыс» записали видеообращение.

Кадр видео
Работники транспортно-строительной компании «Бозашы Транс Құрылыс» обратились на видео к Президенту страны, премьер-министру Казахстана и главе «КазМунайГаз».

Они возмущены тем, что ТОО «Бозашы Транс Құрылыс» передали в частные руки. Рабочие требуют вернуть их в состав «КазМунайГаз».

По сообщению сотрудников ТОО «Бозашы Транс Құрылыс», они бастуют с 16 февраля на месторождении Каламкас.

Видео записано 22 февраля у здания офиса ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» в 25 микрорайоне Актау.

Сообщается, что в компании работают 700 сотрудников.




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