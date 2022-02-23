Нефтяники в Мангистау требует вернуть их в состав «КазМунайГаз»

Работники транспортно-строительной компании «Бозашы Транс Құрылыс» обратились на видео к Президенту страны, премьер-министру Казахстана и главе «КазМунайГаз».Они возмущены тем, что ТОО «Бозашы Транс Құрылыс» передали в частные руки. Рабочие требуют вернуть их в состав «КазМунайГаз».По сообщению сотрудников ТОО «Бозашы Транс Құрылыс», они бастуют с 16 февраля на месторождении Каламкас.Видео записано 22 февраля у здания офиса ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» в 25 микрорайоне Актау.Сообщается, что в компании работают 700 сотрудников.