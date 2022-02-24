Рабочие АО «Каскор Машзавод» требуют повышения заработной платы





По словам рабочих предприятия, 10 дней назад они уведомляли руководителей АО «Каскор Машзавод» о предстоящей забастовке.- Мы давно просим повышения заработной платы хотя бы на 50%. Сегодня размер оклада - от 110-120 тысяч тенге, на эти деньги прокормить семью практически невозможно. Для решения вопроса на предприятии создана комиссия, в которую вошли рабочие и начальство, но ее результаты не дали положительного решения. Сегодня, 24 февраля, руководство вышло к нам и сказало, что те, кто не хочет работать за эти деньги, могут увольняться. Такой ответ нас не устраивает, поэтому мы будем стоять на своем до конца. Сегодня же поставим тут юрту и будем ждать акима области, - заявили протестующие.