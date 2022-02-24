В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем

Сегодня, 24 февраля, в АО «МРЭК» завершила работу примирительная комиссия. В ее работе участвовали аким Актау Нурдаулет Килыбай, председатель Совета директоров АО «МРЭК» Наби Айтжанов, председатель Правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет, председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков.На протяжении четырех дней в АО «МРЭК» проходили заседания примирительной комиссии. Члены комиссии рассматривали перечень официальных требований участников акции, сформированных ранее. В общей сложности работники АО «МРЭК», участвовавшие в несанкционированной акции протеста, выдвинули шесть требований.По итогам продолжительных переговоров и работы, комиссией принято решение о повышении заработной платы на 15 процентов всем работникам. Кроме того, работодателем будет решен ряд организационных вопросов по улучшению условий труда работников.Коллективом АО «МРЭК» сделано заявление о полной поддержке политики и реформ Президента РК Касым-Жомарт Токаева, направленных на развитие «Нового Казахстана».Следует отметить, что акционер АО «МРЭК» примет активное участие в развитии региона. В скором времени будет начато строительство крупного социального объекта для молодежи в области.На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, никаких сбоев не наблюдается.