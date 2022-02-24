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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 1952

В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем

Сегодня, 24 февраля, в АО «МРЭК» завершила работу примирительная комиссия, в состав которой вошли как руководство предприятия, так и 30 работников предприятия и представители профсоюзной организации. По итогам продолжительных переговоров и работы, комиссией принято решение о повышении заработной платы на 15 процентов всем работникам.

Фото пресс-службы предприятия
Сегодня, 24 февраля, в АО «МРЭК» завершила работу примирительная комиссия. В ее работе участвовали аким Актау Нурдаулет Килыбай, председатель Совета директоров АО «МРЭК» Наби Айтжанов, председатель Правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет, председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков.

В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


На протяжении четырех дней в АО «МРЭК» проходили заседания примирительной комиссии. Члены комиссии рассматривали перечень официальных требований участников акции, сформированных ранее. В общей сложности работники АО «МРЭК», участвовавшие в несанкционированной акции протеста, выдвинули шесть требований.

В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


По итогам продолжительных переговоров и работы, комиссией принято решение о повышении заработной платы на 15 процентов всем работникам. Кроме того, работодателем будет решен ряд организационных вопросов по улучшению условий труда работников.

В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


В АО «МРЭК» разрешился трудовой спор между работниками и работодателем


Коллективом АО «МРЭК» сделано заявление о полной поддержке политики и реформ Президента РК Касым-Жомарт Токаева, направленных на развитие «Нового Казахстана».

Следует отметить, что акционер АО «МРЭК» примет активное участие в развитии региона. В скором времени будет начато строительство крупного социального объекта для молодежи в области.

На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, никаких сбоев не наблюдается.



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 18:03
принято решение о повышении заработной платы на 15 процентов всем работникам.

Какой позор
stena
 
 

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