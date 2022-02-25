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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 564

В Жанаозене несколько лет работал интим-притон в бане

В Жанаозене прекратила работу баня «Ай-Пери», в которой в течение нескольких лет работал притон для оказания интимных услуг. Владелец бани ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Жанаозене на три месяца приостановили работу бани «Ай-Пери», в которой на протяжении несколько лет работал притон с проститутками.

В Жанаозене несколько лет работал интим-притон в бане


- Факт выявлен во время мероприятия «Стоп-трафик», которое проходит на территории области, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Владелец бани «Ай-Пери» ранее уже привлекался к ответственности. На этот раз его наказали по статье 450 часть 1 «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества».

Сумма штрафа составила 100 МРП, то есть 306 300 тенге.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кари (Посетители) Сегодня, 11:09
Цитата: 12-й регион
Ща эти выйдут на митинг с требованием приклеить их к какой-нибудь нефтянке, так как остались без работы.

lol и потребуют повышение зарплаты
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:37
В Жанаозене на три месяца приостановили работу бани, в которой на протяжении несколько лет работал притон с проститутками.

Ща эти выйдут на митинг с требованием приклеить их к какой-нибудь нефтянке, так как остались без работы... crazy
 
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  • Ирон
  • Daulet201999
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:31
Полиция что с луны свалилась,
да таких притонов полно и в городе, скорее всего хозяин отказался платить МЗДУ полицейским или девочек не дал во временное пользование, вот и накрыли баньку.
Все просто, как дважды два.
 
 

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