В Жанаозене несколько лет работал интим-притон в бане

В Жанаозене на три месяца приостановили работу бани «Ай-Пери», в которой на протяжении несколько лет работал притон с проститутками.- Факт выявлен во время мероприятия «Стоп-трафик», которое проходит на территории области, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.Владелец бани «Ай-Пери» ранее уже привлекался к ответственности. На этот раз его наказали по статье 450 часть 1 «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества».Сумма штрафа составила 100 МРП, то есть 306 300 тенге.