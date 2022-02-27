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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Ушла из жизни Нина Арестова

Похороны Арестовой Нины Григорьевны пройдут 28 февраля.

Арестова Нина Григорьевна
26 февраля в возрасте 74 лет скоропостижно ушла из жизни любимая мама и бабушка Арестова Нина Григорьевна.
Она прожила жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина своей страны.

Родилась Нина Григорьевна 14 мая 1947 года в городе Апшеронск Краснодарского края, где спустя 18 лет, получив специальность воспитателя, начала работать в детском саду. В конце 1967 года, будучи молодым специалистом, Нина Григорьевна приезжает в строящийся в Казахстане город у моря и связывает с ним свою жизнь.

За 12 лет усердной работы на Мангышлаке и большие достижения в продвижении педагогических методов была награждена почётными званиями и грамотами.

Пройдя все этапы работы детской дошкольной педагогики, в 1980 году ее назначили заведующей детского сада №29. На этой должности она проработала 30 лет.

После выхода на пенсию ей предложили возглавить в 2011 году вновь открывающийся сад «Туймекыз», что называется, с «нуля» - смело приняла вызов. На работе Нину Григорьевну ценили за её деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, доброту и терпимость.

Награждена медалями «За вклад в развитие образования» и «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Похороны Арестовой Нины Григорьевны пройдут 28 февраля.
Прощание состоится в 12.30 в морге 26 микрорайона. Отпевание в церкви в 13.30. Поминальный обед в 15.00 в кафе «Глобус» (3 микрорайон).



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