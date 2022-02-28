«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Февраля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.09 KZT
  • €1 = 522.21 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 477

Часть сотрудников скорой помощи Жанаозена четвертый день отказывается выходить на работу

Часть сотрудников станции скорой помощи Жанаозена в знак протеста не выходит на работу. В городе, где проживают более 80 тысяч человек, работают только две бригады медиков. Фельдшеры и медперсонал требуют повышения зарплат до 300-400 тысяч тенге. Об этом они заявили в видеообращении.

Кадр с видеоролика
В Жанаозене записали видеообращение сотрудники станции скорой помощи. Они выдвинули следующие требования:

- увеличить заработные платы в пределах 300-400 тысяч тенге;
- работать под руководством городского акимата, а также иметь возможность самим выбирать себе начальство;
- вознаграждать их денежными подарками в честь праздников;
- создать социальный пакет, который будет предусматривать путевки в санатории и детские лагеря.



По заявлению протестующих, их требования никто не выполнил. По этой причине основная часть сотрудников станции скорой помощи не работает с 24 февраля. В Жанаозене, где проживают более 80 тысяч человек, работают только две бригады медиков.

- 25 февраля мы встречались с уполномоченными лицами. Потребовали начисление заработной платы водителям скорой помощи в размере 1500 тенге за часовую работу и повышение заработной платы фельдшеров до 350 тысяч тенге, санитаров - до 200 тысяч тенге, а также обучение водителей профессии парамедика в связи с тем, что водители скорой помощи часто помогают фельдшеру. Также мы потребовали назначить на должность руководителя станции скорой помощи Джылгельдиева Серика Акылбековича. Однако наши требования вновь остались без удовлетворения, - говорят протестующие.

Работники станции скорой помощи заявляют, что на них оказывается давление и им угрожают.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:34
иметь возможность самим выбирать себе начальство

О как! applause Это что-то новенькое! boyan
Во жжут! crazy Надо тоже эту идейку подать на работе umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 15:25
Не понимаю почему вы просите 300-400 тыс тенге, почему не просите 600-700 тыс. тенге, есть же простое человеческое правило проси больше дадут меньше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Альфарий
  • bekenova
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:11
всё правильно! самая нужная профессия. ещё бы правда могли лечить за эти зарплаты.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика