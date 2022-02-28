Часть сотрудников скорой помощи Жанаозена четвертый день отказывается выходить на работу

Кадр с видеоролика

В Жанаозене записали видеообращение сотрудники станции скорой помощи. Они выдвинули следующие требования:



- увеличить заработные платы в пределах 300-400 тысяч тенге;

- работать под руководством городского акимата, а также иметь возможность самим выбирать себе начальство;

- вознаграждать их денежными подарками в честь праздников;

- создать социальный пакет, который будет предусматривать путевки в санатории и детские лагеря.







По заявлению протестующих, их требования никто не выполнил. По этой причине основная часть сотрудников станции скорой помощи не работает с 24 февраля. В Жанаозене, где проживают более 80 тысяч человек, работают только две бригады медиков.



- 25 февраля мы встречались с уполномоченными лицами. Потребовали начисление заработной платы водителям скорой помощи в размере 1500 тенге за часовую работу и повышение заработной платы фельдшеров до 350 тысяч тенге, санитаров - до 200 тысяч тенге, а также обучение водителей профессии парамедика в связи с тем, что водители скорой помощи часто помогают фельдшеру. Также мы потребовали назначить на должность руководителя станции скорой помощи Джылгельдиева Серика Акылбековича. Однако наши требования вновь остались без удовлетворения, - говорят протестующие.



Работники станции скорой помощи заявляют, что на них оказывается давление и им угрожают.