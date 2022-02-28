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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 1806

Погоню полицейских за водителем-нарушителем сняли на видео жители микрорайона в Актау

Водитель автомобиля марки Ravon Nexia R3 не отреагировал на требование полицейских остановиться. Во время погони от стражей порядка он совершил столкновение с другим автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Актау водитель автомобиля Ravon Nexia R3 отказался выполнить требования полиции и попытался скрыться в микрорайоне, стражи порядка устроили за ним погоню.

- Сегодня, 28 февраля 2022 года, около 00:30 часов сотрудники батальона патрульной полиции хотели остановить автотранспорт марки Ravon Nexia R3 в 21 микрорайоне. Но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Сотрудники последовали за нарушителем, подавая неоднократные сигналы об остановке автомобиля. Водитель заехал во двор 11 микрорайона, при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и совершил столкновение с автотранспортом Subaru Outback, рядом с 35 домом. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



На 39-летнего водителя составили административный протокол по статьям 613 ч.1, 599 ч.1 и 608 ч.3 КоАП РК.




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