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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 08:49

Просмотров: 14

Чиновники Актау о запрете демонстрации фильма «Құдық»: «Для показа требуется прокатное удостоверение»

Управление культуры, архивов и документации Мангистауской области подтвердило, что актауский режиссер Канат Майлыбаев обращался с просьбой показать его фильм в домах культуры области через LED экраны. Однако ведомство сослалось на закон «О кинематографии», заявив, что для официального показа художественного фильма требуется прокатное удостоверение Министерства культуры и спорта.

Премьера фильма в Актау. Фото предоставил Канат Майлыбаев
Работники управления культуры, архивов и документации Мангистауской области ответили на претензии актауского режиссера Каната Майлыбаева, который заявил о том, что чиновники запретили показывать его фильм «Құдық».

- В акимат Мангистауской области поступило письмо от местного режиссера Каната Майлыбаева о поддержке показа фильма «Құдық» в домах культуры области через LED экраны. Письмо было направлено для рассмотрения в акиматы городов и районов Мангистауской области, в областные управления внутренней политики, культуры, архивов и документации. Управление культуры, архивов и документации Мангистауской области, как ответственный орган за исполнение письма, на основании официальных писем государственных органов ответило Канату Майлыбаеву, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 января 2019 года №212 «О кинематографии» для официального показа художественного фильма требуется прокатное удостоверение Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Также сообщаем, что согласно статьи 8 выше указанного закона на все фильмы, произведенные в Республике Казахстан, и фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Республики Казахстан с целью проката, осуществляется возрастная классификация, - ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что актауский режиссер Канат Майлыбаев снял любовную драму «Құдық». Показ фильма был запланирован в прошлом месяце, 19 февраля, в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров. Однако за два дня до премьеры режиссеру сообщили о том, что его картина запрещена к показу.

После этого, со слов Майлыбаева, в его распоряжении оказалось письмо от акимата Мангистауской области, в котором говорится, что фильм содержит сцены жестокости, насилия, оскорбление оралманов, и запрещен к показу в нашем регионе. Режиссер заявил, что Мангистауский областной акимат самовольно поставил запрет на картину.

Сейчас Канат Майлыбаев находится в Алматы. Он обратился за помощью в центр по защите авторских прав. Теперь режиссёр намерен подать в суд на управление культуры и внутренней политики Мангистауской области.



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