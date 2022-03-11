Жители Актау пожаловались на загрязнение воздуха





По словам автора одного из видео, горение происходит в районе Промзоны-5 недалеко от «АЗПМ».- В этом месте, как я понимаю, складируется металл и резина. Вероятно, горит резина, но происходит это часто. К сожалению, этот дым потом идет в город и мы вынуждены дышать загрязненным кислородом. Хотелось бы, чтобы на эту проблему обратили внимание соответствующие службы, – говорит житель Актау.Жители уверены, что резину здесь сжигают намерено.- Опять вот Промзона-5. Жгут шины или что там, резину, - сообщают очевидцы.В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что вызов с сообщением о возгорании в данном районе к ним не поступал.