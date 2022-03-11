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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:24

Просмотров: 1219

Жители Актау пожаловались на загрязнение воздуха

В районе «АЗПМ» Актау произошло горение, предположительно, автомобильных шин. Видео распространения черного дыма присылают пользователи сайта. Очевидцы говорят, что такое происходит не впервые.

Скрин видео
По словам автора одного из видео, горение происходит в районе Промзоны-5 недалеко от «АЗПМ».





- В этом месте, как я понимаю, складируется металл и резина. Вероятно, горит резина, но происходит это часто. К сожалению, этот дым потом идет в город и мы вынуждены дышать загрязненным кислородом. Хотелось бы, чтобы на эту проблему обратили внимание соответствующие службы, – говорит житель Актау.

Жители уверены, что резину здесь сжигают намерено.

- Опять вот Промзона-5. Жгут шины или что там, резину, - сообщают очевидцы.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что вызов с сообщением о возгорании в данном районе к ним не поступал.




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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Вчера, 19:08
ЧС "не разбудили", а экологам не видно, окна выходят на другую сторону. uhmylka
 
 

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