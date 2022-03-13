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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 106

Уроженка Актау с ребёнком вернулась из Киева в Казахстан

Застрявшая во время боевых действий в Украине Ольга Рагозина со своей дочкой прибыла домой к матери в Актау.

Фото предоставила Татьяна Жежель
По словам Татьяны Жежель - матери девушки, оказавшейся в безвыходной ситуации с ребёнком 3,5 лет, после звонка корреспондента Lada.kz в посольство РК их, наконец-то, услышали. В посольстве им сообщили, чтобы они прибыли с вещами и имеющимися документами в консульство.

- Дочь написала объяснительную, в которой указала причину, почему в течение 3,5 лет ей не удалось получить свидетельство о рождении ребенка. В течение часа вопрос был решён - ребёнку выписали и выдали свидетельство о рождении, - рассказала Татьяна Жежель.


На следующий день они на автобусе выехали во Львов. Там уже собралась большая группа наших соотечественников, и на нескольких автобусах они направились в сторону Польши.

- Дорога была очень тяжёлой, ехали медленно. Частые проверки, особенно тщательно проверяли документы у мужчин, - вспоминает Ольга Рагозина.


Уроженка Актау с ребёнком вернулась из Киева в Казахстан


Спустя двое суток они приехали в Катовице. Их разместили в гостинице рядом с аэропортом, где они смогли перед вылетом немного отдохнуть и привести себя в порядок. У некоторых наших соотечественников тоже были какие-то проблемы с документами. Ни одного из них не задержали и не оставили там.

Вечером того же дня они вылетели в Нур-Султан и на следующее утро были уже в аэропорту столицы. Этим же утром им удалось попасть на рейс авиакомпании «Scat» и вылететь домой.

- Огромное спасибо сотруднику авиакомпании «Scat» Александру Лесникову, который предупредил начальника смены в аэропорту Нур-Султана, и дочь с внучкой запустили на борт буквально за несколько минут до вылета. Так получилось, что нам даже удалось за 15 минут до вылета приобрести авиабилеты! Также хочу выразить благодарность корреспондентам Lada.kz за содействие в возвращении моих девочек на родину и сотрудникам посольства в Киеве, которые всё же решили наш вопрос, - обратилась Татьяна Жежель.


Напомним, на прошлой неделе мы сообщали об уроженке Актау Ольге Рагозиной, которая с ребёнком не могла выбраться из Киева.



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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 14:48
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