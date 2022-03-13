Уроженка Актау с ребёнком вернулась из Киева в Казахстан

- Дочь написала объяснительную, в которой указала причину, почему в течение 3,5 лет ей не удалось получить свидетельство о рождении ребенка. В течение часа вопрос был решён - ребёнку выписали и выдали свидетельство о рождении, - рассказала Татьяна Жежель.

- Дорога была очень тяжёлой, ехали медленно. Частые проверки, особенно тщательно проверяли документы у мужчин, - вспоминает Ольга Рагозина.

- Огромное спасибо сотруднику авиакомпании «Scat» Александру Лесникову, который предупредил начальника смены в аэропорту Нур-Султана, и дочь с внучкой запустили на борт буквально за несколько минут до вылета. Так получилось, что нам даже удалось за 15 минут до вылета приобрести авиабилеты! Также хочу выразить благодарность корреспондентам Lada.kz за содействие в возвращении моих девочек на родину и сотрудникам посольства в Киеве, которые всё же решили наш вопрос, - обратилась Татьяна Жежель.