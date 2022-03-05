Уроженка Актау с ребёнком не может выбраться из Киева

- Украинская сторона с момента рождения отказывается выдавать свидетельство о рождении, так как брак с отцом ребёнка не зарегистрирован. Наше консульство отправляет в ЗАГС по месту рождения ребёнка, а те, в свою очередь, обратно в консульство. Эта канитель длится уже три года. Во время пандемии у дочери закончился срок действия казахстанского заграничного паспорта, консульство не продлевает его действие. Дочери предложили оставить ребёнка, выехать в Казахстан, получить новый паспорт и возвращаться. Но это же абсурд! Какая мать оставит своего ребёнка? И даже в нынешней ситуацией, сопряженной с военными действиями, ей отказывают в помощи, - рассказала женщина.

- Мы не могли самостоятельно оформить свидетельство. Консультировались даже с министерством юстиции, так как у неё паспорт просрочен, в браке она не состоит, - отметили в посольстве.

По словам Татьяны Жежель - матери девушки, застрявшей в Киеве с малолетним ребёнком, её дочь не может выехать в Актау. У ребёнка отсутствует свидетельство о рождении и имеется лишь справка из родильного дома.Как говорит сама дочь Татьяны - Ольга Рагозина, она уже несколько раз обращалась в консульство, где ей сказали, что её вопрос не могут решить.По данному факту в посольстве Казахстана в Украине сообщили, что в прошлом году 21 ноября Ольга получила свидетельство на въезд, чтобы попробовать оформить свидетельство о рождении через центральный ЗАГС Киева, или съездить обновить паспорт в Казахстан. Обе рекомендации она проигнорировала.Несмотря на ее нарушение, в посольстве пообещали решить проблему уроженки Актау.