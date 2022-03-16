Нас никто не услышал! Повысить зарплату снова просят пожарные в Актау

Второе видеообращение, записанное 15 марта

Первое видеообращение, записанное три недели назад

Сотрудники Мангистауского филиала «Ак Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» спустя три недели после первого видеообращения к Президенту страны не добились никакого результата.На этот раз они записали еще одно видеообращение, и надеются быть услышанными.Заработная плата, по словам спасателей, составляет 65-70 тысяч тенге. Они просят поднять ее.