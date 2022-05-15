Сильнейшие шахматисты страны неделю будут «сражаться» в Актау

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Полуфинал чемпионата страны начинается в это воскресенье, 15 мая, и продлится целую неделю - до 21 мая.
На турнир приехали побороться около 100 сильнейших шахматистов из всей страны.
Место проведения: гостиница «Holiday Inn» в 4 микрорайоне.
Церемония открытия назначена на 15:00. Начало первого тура в 16:00.
На турнир приехали побороться около 100 сильнейших шахматистов из всей страны.
Место проведения: гостиница «Holiday Inn» в 4 микрорайоне.
Церемония открытия назначена на 15:00. Начало первого тура в 16:00.
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