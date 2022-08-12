В Актау в день Каспия прошёл чемпионат по спортивной подводной охоте

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области
По словам Шамиля Темирханулы, республиканский турнир по подводной охоте «Кубок Каспия» проводится второй год подряд. Мероприятие приурочено к Международному дню Каспийского моря, а также в целях развития туризма в нашей области. В роли организатора выступает федерация подводного спорта Мангистауской области, при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области и акимата города.
Зона соревнований начинается с пирса имени Тараса Шевченко в 4а микрорайоне до Амфитеатра в 15 микрорайоне, на участке протяженностью в три километра береговой линии, где преобладает каменистое дно. Такой рельеф благоприятен для подводной охоты. Длительность охоты составляет три часа. Спортсмены распределяются вдоль всей этой области.
Задача подводного охотника - поймать рыбу, а именно, кефаль с максимально большим весом, при этом, общее количество не должно превышать 10 штук. У кого в итоге кукан с рыбой будет самым увесистым, тот и будет победителем данного турнира.
Специально для участия в соревнованиях в Актау приехал гость из Нур-Султана - Сергей Лысенко. Он - сертифицированный и опытный подводный охотник. Помимо этого является руководителем клуба подводных охотников «Dive & Drive». По совместительству Сергей - президент федерации подводного рыболовства Республики Казахстан.
Так как турнир республиканский, в нём примут участие опытные спортсмены из Костаная, Нур-Султана и Уральска. А 11 августа для участников провели инструктаж.
- Мы хотим от всей души поприветствовать участников в морской столице Казахстана и поблагодарить за проявленный интерес в развитии данного вида спорта в нашем регионе. В турнире также принимают участие наши местные опытные спортсмены из Жанаозена, Актау, Тупкараганского, Мунайлинского и Каракиянского районов, - прокомментировали в федерации.
В соревнованиях приняли участие 11 команд, в каждой из которых было по три спортсмена. В их числе были команды ветеранов и молодёжная сборная. Среди участников самым опытным подводным охотником региона оказался 72-летний Александр Шульц. Он уже 50 лет занимается подводной охотой.
А также в турнире участвовали представители подрастающего поколения подводных охотников. Самому младшему участнику всего 12 лет. Богдан Ферапонтов - гость из Уральска, долгое время он тренировался вместе со своим отцом Денисом Ферапонтовым, чтобы принять участие в этих соревнованиях.
Напомним, что ранее, 7 августа, уже состоялся республиканский турнир по подводной охоте.
Зона соревнований начинается с пирса имени Тараса Шевченко в 4а микрорайоне до Амфитеатра в 15 микрорайоне, на участке протяженностью в три километра береговой линии, где преобладает каменистое дно. Такой рельеф благоприятен для подводной охоты. Длительность охоты составляет три часа. Спортсмены распределяются вдоль всей этой области.
- В целях безопасности, по предварительному согласованию с акиматом, на момент турнира выход в море для коммерческих судов приостанавливается. Всем спортсменам желаем удачи и больших трофеев! - подчеркнул Шамиль Темирханулы
Задача подводного охотника - поймать рыбу, а именно, кефаль с максимально большим весом, при этом, общее количество не должно превышать 10 штук. У кого в итоге кукан с рыбой будет самым увесистым, тот и будет победителем данного турнира.
- Подводная охота - одна из старейших форм рыбной ловли, насчитывающая тысячи лет, когда не было современного оборудования, помогающего легче ловить рыбу. На сегодняшний день, благодаря современным разработкам, у нас есть доступ к лучшему снаряжению для подводной охоты. Благодаря этому, а также таким вещам, как социальные сети, интерес к подводной охоте растёт довольно быстро, - рассказал основатель федерации подводного спорта Мангистауской области.
Специально для участия в соревнованиях в Актау приехал гость из Нур-Султана - Сергей Лысенко. Он - сертифицированный и опытный подводный охотник. Помимо этого является руководителем клуба подводных охотников «Dive & Drive». По совместительству Сергей - президент федерации подводного рыболовства Республики Казахстан.
Так как турнир республиканский, в нём примут участие опытные спортсмены из Костаная, Нур-Султана и Уральска. А 11 августа для участников провели инструктаж.
- Мы хотим от всей души поприветствовать участников в морской столице Казахстана и поблагодарить за проявленный интерес в развитии данного вида спорта в нашем регионе. В турнире также принимают участие наши местные опытные спортсмены из Жанаозена, Актау, Тупкараганского, Мунайлинского и Каракиянского районов, - прокомментировали в федерации.
В соревнованиях приняли участие 11 команд, в каждой из которых было по три спортсмена. В их числе были команды ветеранов и молодёжная сборная. Среди участников самым опытным подводным охотником региона оказался 72-летний Александр Шульц. Он уже 50 лет занимается подводной охотой.
А также в турнире участвовали представители подрастающего поколения подводных охотников. Самому младшему участнику всего 12 лет. Богдан Ферапонтов - гость из Уральска, долгое время он тренировался вместе со своим отцом Денисом Ферапонтовым, чтобы принять участие в этих соревнованиях.
Напомним, что ранее, 7 августа, уже состоялся республиканский турнир по подводной охоте.
Видео Шамиля Темирханулы.