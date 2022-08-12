«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.01 KZT
  • €1 = 490.15 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 17:06

Просмотров: 904

В Актау в день Каспия прошёл чемпионат по спортивной подводной охоте

Победителей чемпионата назовут вечером 12 августа в 20:00. Об этом рассказал Шамиль Темирханулы, основатель федерации подводного спорта Мангистауской области.

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области
По словам Шамиля Темирханулы, республиканский турнир по подводной охоте «Кубок Каспия» проводится второй год подряд. Мероприятие приурочено к Международному дню Каспийского моря, а также в целях развития туризма в нашей области. В роли организатора выступает федерация подводного спорта Мангистауской области, при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области и акимата города.

Зона соревнований начинается с пирса имени Тараса Шевченко в 4а микрорайоне до Амфитеатра в 15 микрорайоне, на участке протяженностью в три километра береговой линии, где преобладает каменистое дно. Такой рельеф благоприятен для подводной охоты. Длительность охоты составляет три часа. Спортсмены распределяются вдоль всей этой области.

- В целях безопасности, по предварительному согласованию с акиматом, на момент турнира выход в море для коммерческих судов приостанавливается. Всем спортсменам желаем удачи и больших трофеев! - подчеркнул Шамиль Темирханулы


Задача подводного охотника - поймать рыбу, а именно, кефаль с максимально большим весом, при этом, общее количество не должно превышать 10 штук. У кого в итоге кукан с рыбой будет самым увесистым, тот и будет победителем данного турнира.

- Подводная охота - одна из старейших форм рыбной ловли, насчитывающая тысячи лет, когда не было современного оборудования, помогающего легче ловить рыбу. На сегодняшний день, благодаря современным разработкам, у нас есть доступ к лучшему снаряжению для подводной охоты. Благодаря этому, а также таким вещам, как социальные сети, интерес к подводной охоте растёт довольно быстро, - рассказал основатель федерации подводного спорта Мангистауской области.


Специально для участия в соревнованиях в Актау приехал гость из Нур-Султана - Сергей Лысенко. Он - сертифицированный и опытный подводный охотник. Помимо этого является руководителем клуба подводных охотников «Dive & Drive». По совместительству Сергей - президент федерации подводного рыболовства Республики Казахстан.

Так как турнир республиканский, в нём примут участие опытные спортсмены из Костаная, Нур-Султана и Уральска. А 11 августа для участников провели инструктаж.

- Мы хотим от всей души поприветствовать участников в морской столице Казахстана и поблагодарить за проявленный интерес в развитии данного вида спорта в нашем регионе. В турнире также принимают участие наши местные опытные спортсмены из Жанаозена, Актау, Тупкараганского, Мунайлинского и Каракиянского районов, - прокомментировали в федерации.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, в каждой из которых было по три спортсмена. В их числе были команды ветеранов и молодёжная сборная. Среди участников самым опытным подводным охотником региона оказался 72-летний Александр Шульц. Он уже 50 лет занимается подводной охотой.

А также в турнире участвовали представители подрастающего поколения подводных охотников. Самому младшему участнику всего 12 лет. Богдан Ферапонтов - гость из Уральска, долгое время он тренировался вместе со своим отцом Денисом Ферапонтовым, чтобы принять участие в этих соревнованиях.

Напомним, что ранее, 7 августа, уже состоялся республиканский турнир по подводной охоте.


Видео Шамиля Темирханулы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 GIBSON.SG (Посетители) Вчера, 21:37
babe,
Согласен с вами. Доходит до смешного - то, что посмотрел/прочитал на других ресурсах на Ладе через два-три дня "всплывает" как новость!)))
И это про мировые новости.

Про городские новости: "В Актау прошёл концерт..."; "в Актау состоялись соревнования..."; "завершилась акция...".
При том, что анонса этих мероприятий не было.
Не всегда, но зачастую, именно так, постфактум.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • GIBSON.SG
 babe (Посетители) Вчера, 17:17
ЛАДА, почему от Вас, практически всегда, читатели узнают постфактум?
Почему не освещаются мероприятия заранее?
В нашем городе и так мало мест куда можно сходить, крайне мало мероприятий , так ещё и афиш никаких нигде нет, спасибо, что хоть иногда накануне информируете!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика