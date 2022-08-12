В Актау в день Каспия прошёл чемпионат по спортивной подводной охоте

- В целях безопасности, по предварительному согласованию с акиматом, на момент турнира выход в море для коммерческих судов приостанавливается. Всем спортсменам желаем удачи и больших трофеев! - подчеркнул Шамиль Темирханулы

- Подводная охота - одна из старейших форм рыбной ловли, насчитывающая тысячи лет, когда не было современного оборудования, помогающего легче ловить рыбу. На сегодняшний день, благодаря современным разработкам, у нас есть доступ к лучшему снаряжению для подводной охоты. Благодаря этому, а также таким вещам, как социальные сети, интерес к подводной охоте растёт довольно быстро, - рассказал основатель федерации подводного спорта Мангистауской области.

Видео Шамиля Темирханулы.