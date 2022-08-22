Мангистауские стрелки из лука признаны лучшими на республиканском турнире

Фото ЦОК Мангистауской области
В республиканском турнире «Қостанай-мергені» по традиционной стрельбе из лука среди юношей, проходившем с 18 по 20 августа, участвовали порядка 150 казахстанских спортсменов.
Участники продемонстрировали свое мастерство на дистанциях 10,15,20,50 метров и по двум видам стрельбы: в кыргызском и казахском.
По итогам соревнований мангистауские спортсмены заняли 1 место в командном зачете. Вторыми в тройке лидеров стали представители Атырауской области, на третьем месте – алматинские стрелки.
Всего мергены из Мангистау завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Бронзу среди юношей завоевали Човбай Абдулазиз на дистанции 10 метров и Айдар Адильгерей на дистанции 20 метров. На дистанции 15 метров Бейбарыс Бакитбай стал серебряным призером, на дистанции 10 метров серебряную медаль выиграл Исмайл Шакир. Чемпионом республиканского турнира на дистанции 20 метров признан Айбек Ораз. Среди девушек бронзовую медаль на дистанции 10 метров завоевала Асия Шакир, Мадина Мурадова стала серебряным призером на дистанции 25 метров.
По словам старшего тренера Мангистауской области по стрельбе из лука Саним Мурадовой, среди категорий, которые подчеркивают ловкость спортсменов, наиболее сложным является стрельба «жамбы ату». В этой категории лучшие результаты показали мангистауские стрелки. Чемпионского звания по «жамбы ату» удостоены Исмаил Шакир, Мадина Мурадова, Асия Шакир. Серебряным призером стал Ахмеджан Адия, бронзовая медаль досталась Болекбайю Шектыбаю.
По информации управления спорта, в настоящее время стрельбой из лука в регионе занимаются около 400 спортсменов.
Напомним, что ранее Казахстанский футболист Нуралы Алип, родившийся в Актау, дождался своего шанса проявить себя в новом сезоне российской Премьер-лиги.
Участники продемонстрировали свое мастерство на дистанциях 10,15,20,50 метров и по двум видам стрельбы: в кыргызском и казахском.
По итогам соревнований мангистауские спортсмены заняли 1 место в командном зачете. Вторыми в тройке лидеров стали представители Атырауской области, на третьем месте – алматинские стрелки.
Чемпионы
Всего мергены из Мангистау завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Бронзу среди юношей завоевали Човбай Абдулазиз на дистанции 10 метров и Айдар Адильгерей на дистанции 20 метров. На дистанции 15 метров Бейбарыс Бакитбай стал серебряным призером, на дистанции 10 метров серебряную медаль выиграл Исмайл Шакир. Чемпионом республиканского турнира на дистанции 20 метров признан Айбек Ораз. Среди девушек бронзовую медаль на дистанции 10 метров завоевала Асия Шакир, Мадина Мурадова стала серебряным призером на дистанции 25 метров.
Стрелки
По словам старшего тренера Мангистауской области по стрельбе из лука Саним Мурадовой, среди категорий, которые подчеркивают ловкость спортсменов, наиболее сложным является стрельба «жамбы ату». В этой категории лучшие результаты показали мангистауские стрелки. Чемпионского звания по «жамбы ату» удостоены Исмаил Шакир, Мадина Мурадова, Асия Шакир. Серебряным призером стал Ахмеджан Адия, бронзовая медаль досталась Болекбайю Шектыбаю.
По информации управления спорта, в настоящее время стрельбой из лука в регионе занимаются около 400 спортсменов.
Напомним, что ранее Казахстанский футболист Нуралы Алип, родившийся в Актау, дождался своего шанса проявить себя в новом сезоне российской Премьер-лиги.
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