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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 1328

Спортсмен Ильдар Ягъяев из Актау вошел в книгу рекордов Гиннесса

Семикратный чемпион мира Ильдар Ягьяев из Актау установил новый мировой рекорд и вошел в книгу рекордов Гиннеса. Спортсмену удалось выполнить выход на две руки на перекладине с утяжелителем 40 фунтов на 10 повторений. Подтверждающий сертификат Ильдар получил накануне. Об этом сообщил сам спортсмен.

Ильдар Ягъяев
Заявку на фиксирование результата Ильдар Ягъяев отправил около семи месяцев назад.

- Иногда рассмотрение заявки занимает полгода. Я отправил видео со своим результатом на официальный сайт рекордов Гиннесса. На утверждение потребовалось три месяца. После мой рекорд зафиксировали. Сертификат о том, что действительно пополнил список рекордсменов, отправили из Лондона, он шел ко мне около месяца, и вот, буквально вчера, 19 сентября, я его получил, - рассказал спортсмен.



По словам спортсмена, ему хотелось бы привлечь внимание не только молодых людей к движению стрит-воркаута и стритлифтинга, но и чиновников.

- Хотелось бы, чтобы стрит-воркаут и стритлифтинг уже признали официальным видом спорта в Казахстане. Кроме того, если бы было финансирование, мы бы имели возможность чаще поднимать флаг нашей страны на мировых площадках, - рассказал Ильдар Ягъяев, президент федерации стрит-воркаута и стритлифтинга Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:25
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