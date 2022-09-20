Спортсмен Ильдар Ягъяев из Актау вошел в книгу рекордов Гиннесса

Заявку на фиксирование результата Ильдар Ягъяев отправил около семи месяцев назад.- Иногда рассмотрение заявки занимает полгода. Я отправил видео со своим результатом на официальный сайт рекордов Гиннесса. На утверждение потребовалось три месяца. После мой рекорд зафиксировали. Сертификат о том, что действительно пополнил список рекордсменов, отправили из Лондона, он шел ко мне около месяца, и вот, буквально вчера, 19 сентября, я его получил, - рассказал спортсмен.По словам спортсмена, ему хотелось бы привлечь внимание не только молодых людей к движению стрит-воркаута и стритлифтинга, но и чиновников.- Хотелось бы, чтобы стрит-воркаут и стритлифтинг уже признали официальным видом спорта в Казахстане. Кроме того, если бы было финансирование, мы бы имели возможность чаще поднимать флаг нашей страны на мировых площадках, - рассказал Ильдар Ягъяев, президент федерации стрит-воркаута и стритлифтинга Мангистауской области.