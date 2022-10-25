Цель без препятствий: несмотря на дождливую погоду в Актау стартовал полумарафон

Заявки на участие в полумарафоне подали около 1000 человек. Открытие состязаний началось на набережной у амфитеатра. Затем марафонцы отправились на старт.В честь Дня Республики и в преддверии 85-летия А. Туякова среди мужчин и женщин старше 16 лет будут соревноваться любители на дистанции 10 км, а также профессионалы на дистанции 21 км старше 18 лет.- При запуске регистрации на специальной платформе изъявили желание приехать в Актау участники из 12 областей Казахстана и 4 иностранных государств. Количество участников превысило 1000 человек. В частности, примут участие бегуны из России, Узбекистана, Азербайджана, Китая. Активность людей нас очень порадовала, - делится директор «Aktau marathon-2022» Жаксыбай Боранбаев.По словам организаторов, есть ценные призы для победителей марафона. В забеге среди мужчин и женщин назначено 12 мест. На дистанции 10 км за третье место предусмотрено денежное вознаграждение в 50 000 тенге, за второе место - 100 000 тенге, а за первое место - 200 000 тенге, и все призеры получат смартфон в подарок.Напоминаем, что 25 октября с 10:00 до 15:00 будет временно перекрыто Приморское шоссе.