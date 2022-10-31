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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 479

Спортсмен из Мангистау стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Спортсмен из села Таучик завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. 15-летний Биржан Кабидолла выступал в весовой категории 42 кг. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Чемпионат мира по джиу-джитсу проходит в Абу-Даби с 29 октября и продлится до 8 ноября, где 1500 спортсменов из 65 стран мира борются за звание лучших. По словам тренера Мангистауского спортсмена, в первых встречах Биржан Кабидолла поочерёдно победил спортсменов из Италии и Румынии, а в финале взял верх над соперником из Германии.

Спортсмен из Мангистау стал чемпионом мира по джиу-джитсу


- В прошлом году Биржан завоевал «серебро» в поединке с этим немецким спортсменом, а в этом году он взял реванш, забрав «золото». Мангистаускую область представляют 10 спортсменов. В первый день соревнований национальная сборная Казахстана занимает первое место в командном зачёте. В предстоящие дни выступят все наши спортсмены. Ждём хороших новостей, – сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления спорта региона.



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