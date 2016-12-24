В Актау проведут эстафету огня Универсиады

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Как сообщили в ведомстве, маршрут эстафеты разделен на два этапа. Во время первого этапа на Площади государственных символов пройдет церемония зарождения огня в 10:00 часов 27 января. Факел понесут студенты и представители спортивной общественности области.



Второй этап стартует на набережной 14 микрорайона в 14:00. Он будет посвящён главным туристическим достопримечательностям Актау и охватит центр города. Факел понесут студенты-спортсмены. Финиш состоится на площади "Астана". Маршрут пройдет по набережной областного центра, далее вдоль дворца бракосочетания, акимата области, памятника Курмангазы, драматического театра, здания "МангистауМунайГаз" и акимата города.



В эстафете примут участие 60 факелоносцев. После прохождения регионального этапа огонь доставят на самолете в Алматы.



Напомним, в январе 2017 года в Казахстане пройдет 28-ая всемирная зимняя Универсиада. Концепция зажжения главной чаши во время церемонии открытия 28-ой Универсиады предполагает появление огня путем объединения всех 16 огней, зарожденных в регионах нашей страны, что символизирует единство студенческой молодежи Казахстана, единство целей и стремлений.